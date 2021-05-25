Белорусские самолеты не смогут летать через Великобританию без спецразрешения

Лондон, 25 мая. Британские власти запретили самолетам белорусских авиакомпаний летать в воздушном пространстве королевства без спецразрешения.

Каким именно способом компаниям предстоит оформлять необходимый пакет документов, пока не сообщается. Решение британских властей связано с инцидентом, произошедшим с самолетом Ryanair, следовавшим из Афин в Вильнюс.

В Сети опубликовали расшифровку переговоров пилота лайнера Ryanair с белорусским диспетчером. Последний заявил о поступившем тревожном письме. Диспетчер дал рекомендацию совершить экстренную посадку.