День предпринимателя в России: эксперты обсудили успехи отечественного бизнеса

В среду, 26 мая, в стране отмечается День российского предпринимательства, установленный указом президента от 18 октября 2007 года. В ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» эксперты рассказали о планах празднования этого события, а также ответили на главные вопросы о предпринимательстве в России.
Празднование Дня предпринимателя
По словам Дмитрия Панова, координатора общественной организации «Деловая Россия», мероприятия в рамках профессионального праздника уже начались. Спикер сообщил об организованной в Петербурге площадке, на которой бизнес смог пообщаться с властями.
Празднование 26 мая будет включать в себя обсуждение актуальных проблем предпринимательства, сказал Панов. К работе подключатся первый зампред Правительства России Андрей Белоусов и глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Бизнес и пандемия
Представитель «Деловой России» рассказал, что пандемия пошатнула часть малого и среднего бизнеса, но она же и привнесла новый взгляд на предпринимательскую деятельность в стране.
«Очень приятно, что, победив пандемию, мы еще и победили неправильные трактования относительно взаимодействия власти и бизнеса. Сейчас у нас максимальная консолидация. Президент во время пандемии говорил, что победить эту заразу сможем мы вместе: власть, бизнес и граждане. Сегодня у нас налицо единение экономики нашего города и, конечно, страны», — заявил Панов.
Мария Евневич, член совета директоров DIY-сети «Максидом», поддержала мысль о том, что 26 мая есть что праздновать, несмотря на сложности, возникшие в период коронавируса.
«Да, у нас не самая идеальная ситуация для бизнеса в течение последних нескольких лет в связи с тем, что падают реальные располагаемые доходы населения. Поэтому каждый год можно праздновать, что бизнес еще жив и продолжает функционировать. Дело хорошее, бизнес много пользы приносит государству и гражданам», — поделилась мнением Мария Евневич.
Александр Ситов, первый заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт‑Петербурга заявил, что в Северной столице показатели по занятости населения во время пандемии выше, чем по всей России, во многом благодаря развитию малого и среднего бизнеса.
«Государство должно поддерживать бизнес, но и бизнес должен помогать государству — это общая задача. Государство должно создавать равные конкурентные условия доступа ко всем ресурсам. Бизнес, в свою очередь, должен нести ответственность за социальную нагрузку, за сохранение занятости. Кстати, в этом плане Санкт-Петербург — лидер по развитию малого и среднего бизнеса. В этот сложный период занятость не упала, а подросла», — сообщил спикер.
Диалог бизнеса и власти
По словам Дмитрия Панова, диалог бизнеса и власти до пандемии был не настолько развит, как сейчас. Если раньше слово «бизнес» имело негативный окрас, то в период пандемии, когда президент Владимир Путин призывал сохранить занятость, оно постепенно стало позитивным. К предпринимателям появилась благосклонность, власть и бизнес пришли к диалогу, отметил эксперт.
Мария Евневич считает, что со стороны государства самая лучшая поддержка бизнеса — это поддержка населения
«Нужно людей поддерживать, чтобы они активно жили, потребляли товары. Точечные меры поддержки бизнеса работают неидеально, здесь нужно комплексно подходить к вопросу. Лучшая помощь бизнесу — минимально ему мешать. Если говорить о проверках, барьерах, то позитивный сдвиг в этом направлении есть», — поделилась мнением член совета директоров «Максидом».
Санкции и российское предпринимательство
Павел Коротин, директор МТС по СПб и Ленобласти, член совета директоров «Максидома» отметил, что отчасти западные санкции даже помогают российскому малому и среднему бизнесу.
«Насколько это пойдет на пользу, покажет время. С точки зрения программного обеспечения Россия, обладая где-то наследием, где-то новыми знаниями, дала во многом людям хорошее образование, которое помогает им быть сейчас конкурентоспособными. Будущее за IT-технологиями, а Россия легко может обогнать в этом западных конкурентов», — сказал эксперт.
Эффективность импортозамещения
Мария Евневич рассказала, насколько эффективно в период пандемии и после санкций со стороны Запада в России работает система импортозамещения. По словам специалиста, пока в стране не налажено определенное производство, например каких-то деталей, то доля импорта в стоимости отечественных товаров все равно будет присутствовать.
«Экономика стала глобальной, невозможно все производить в одной стране, поэтому какая-то часть все равно остается на импорт. У нас в стране не очень с машиностроением еще со времен СССР, все высокотехнологичное оборудование производится не у нас, поэтому что ни производи, но какая-то часть стоимости все равно будет завязана на импорте», — констатировала Евневич.
Образование и бизнес
В завершение Дмитрий Панов рассказал о проектах организации «Деловая Россия», направленных на привлечение в сферу предпринимательства молодежи, в частности студентов.
«Деловая Россия» занимается сейчас двумя проектами. Мы посмотрели на нашу систему образования и поняли, что есть одно несовершенство. Люди, получившие диплом о высшем образовании, не всегда могут качественно его применить. Поэтому в рамках одного из проектов мы начинаем приглашать студентов с третьего курса на наше предприятие. Они получают опыт и после плавно к нам переходят. Мы получили возможность донести информацию до школ, что предприниматель — этот тот, кто организует занятость», — сообщил Панов.
Мария Евневич поддержала мнение представителя «Деловой России». Она подчеркнула важность взаимодействия бизнеса и образования.
«Так как я еще доцент СПбГУ, вижу тенденцию, что все снова хотят быть предпринимателями еще в студенческие годы. Поэтому важно взаимодействие бизнеса с образованием. СПбГУ этим занимается: мы организуем стажировки, академические базы сейчас очень широки. Я считаю, что как раз образование и бизнес дают возможность получить прикладные знания и возможность их применять», — добавила эксперт.
В завершение Павел Коротин напомнил о системе дуального образования, которая активно практикуется во многих российских вузах.
«Если хочешь оставаться актуальным, ты вынужден сверяться, насколько твои умения применимы сейчас на практике. Вузы совершенствуются, везде применяется система дуального образования, когда, получая специальность, студент еще и проходит практику на предприятии. Он получает возможность сразу устроиться», — подытожил Коротин.