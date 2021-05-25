День предпринимателя в России: эксперты обсудили успехи отечественного бизнеса

В среду, 26 мая, в стране отмечается День российского предпринимательства, установленный указом президента от 18 октября 2007 года. В ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» эксперты рассказали о планах празднования этого события, а также ответили на главные вопросы о предпринимательстве в России.

Празднование Дня предпринимателя

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По словам Дмитрия Панова, координатора общественной организации «Деловая Россия», мероприятия в рамках профессионального праздника уже начались. Спикер сообщил об организованной в Петербурге площадке, на которой бизнес смог пообщаться с властями.

Празднование 26 мая будет включать в себя обсуждение актуальных проблем предпринимательства, сказал Панов. К работе подключатся первый зампред Правительства России Андрей Белоусов и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Бизнес и пандемия

Представитель «Деловой России» рассказал, что пандемия пошатнула часть малого и среднего бизнеса, но она же и привнесла новый взгляд на предпринимательскую деятельность в стране.

«Очень приятно, что, победив пандемию, мы еще и победили неправильные трактования относительно взаимодействия власти и бизнеса. Сейчас у нас максимальная консолидация. Президент во время пандемии говорил, что победить эту заразу сможем мы вместе: власть, бизнес и граждане. Сегодня у нас налицо единение экономики нашего города и, конечно, страны», — заявил Панов.

Мария Евневич, член совета директоров DIY-сети «Максидом», поддержала мысль о том, что 26 мая есть что праздновать, несмотря на сложности, возникшие в период коронавируса.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Да, у нас не самая идеальная ситуация для бизнеса в течение последних нескольких лет в связи с тем, что падают реальные располагаемые доходы населения. Поэтому каждый год можно праздновать, что бизнес еще жив и продолжает функционировать. Дело хорошее, бизнес много пользы приносит государству и гражданам», — поделилась мнением Мария Евневич.

Александр Ситов, первый заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт‑Петербурга заявил, что в Северной столице показатели по занятости населения во время пандемии выше, чем по всей России, во многом благодаря развитию малого и среднего бизнеса.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Государство должно поддерживать бизнес, но и бизнес должен помогать государству — это общая задача. Государство должно создавать равные конкурентные условия доступа ко всем ресурсам. Бизнес, в свою очередь, должен нести ответственность за социальную нагрузку, за сохранение занятости. Кстати, в этом плане Санкт-Петербург — лидер по развитию малого и среднего бизнеса. В этот сложный период занятость не упала, а подросла», — сообщил спикер.

Диалог бизнеса и власти

По словам Дмитрия Панова, диалог бизнеса и власти до пандемии был не настолько развит, как сейчас. Если раньше слово «бизнес» имело негативный окрас, то в период пандемии, когда президент Владимир Путин призывал сохранить занятость, оно постепенно стало позитивным. К предпринимателям появилась благосклонность, власть и бизнес пришли к диалогу, отметил эксперт.

pixabay.com /

Мария Евневич считает, что со стороны государства самая лучшая поддержка бизнеса — это поддержка населения

«Нужно людей поддерживать, чтобы они активно жили, потребляли товары. Точечные меры поддержки бизнеса работают неидеально, здесь нужно комплексно подходить к вопросу. Лучшая помощь бизнесу — минимально ему мешать. Если говорить о проверках, барьерах, то позитивный сдвиг в этом направлении есть», — поделилась мнением член совета директоров «Максидом».

Санкции и российское предпринимательство

Павел Коротин, директор МТС по СПб и Ленобласти, член совета директоров «Максидома» отметил, что отчасти западные санкции даже помогают российскому малому и среднему бизнесу.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Насколько это пойдет на пользу, покажет время. С точки зрения программного обеспечения Россия, обладая где-то наследием, где-то новыми знаниями, дала во многом людям хорошее образование, которое помогает им быть сейчас конкурентоспособными. Будущее за IT-технологиями, а Россия легко может обогнать в этом западных конкурентов», — сказал эксперт.

Эффективность импортозамещения

Мария Евневич рассказала, насколько эффективно в период пандемии и после санкций со стороны Запада в России работает система импортозамещения. По словам специалиста, пока в стране не налажено определенное производство, например каких-то деталей, то доля импорта в стоимости отечественных товаров все равно будет присутствовать.

«Экономика стала глобальной, невозможно все производить в одной стране, поэтому какая-то часть все равно остается на импорт. У нас в стране не очень с машиностроением еще со времен СССР, все высокотехнологичное оборудование производится не у нас, поэтому что ни производи, но какая-то часть стоимости все равно будет завязана на импорте», — констатировала Евневич.

Образование и бизнес

pixabay.com /

В завершение Дмитрий Панов рассказал о проектах организации «Деловая Россия», направленных на привлечение в сферу предпринимательства молодежи, в частности студентов.

«Деловая Россия» занимается сейчас двумя проектами. Мы посмотрели на нашу систему образования и поняли, что есть одно несовершенство. Люди, получившие диплом о высшем образовании, не всегда могут качественно его применить. Поэтому в рамках одного из проектов мы начинаем приглашать студентов с третьего курса на наше предприятие. Они получают опыт и после плавно к нам переходят. Мы получили возможность донести информацию до школ, что предприниматель — этот тот, кто организует занятость», — сообщил Панов.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Мария Евневич поддержала мнение представителя «Деловой России». Она подчеркнула важность взаимодействия бизнеса и образования.

«Так как я еще доцент СПбГУ, вижу тенденцию, что все снова хотят быть предпринимателями еще в студенческие годы. Поэтому важно взаимодействие бизнеса с образованием. СПбГУ этим занимается: мы организуем стажировки, академические базы сейчас очень широки. Я считаю, что как раз образование и бизнес дают возможность получить прикладные знания и возможность их применять», — добавила эксперт.

В завершение Павел Коротин напомнил о системе дуального образования, которая активно практикуется во многих российских вузах.