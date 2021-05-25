Дарья Мороз поделилась подробностями о третьем сезоне «Содержанок»

Москва, 25 мая. Актриса Дарья Мороз, сыгравшая одну из главных ролей в «Содержанках», раскрыла некоторые детали о третьем сезоне сериала.

Артистка отметила, что создатели хотели сделать новый сезон более мужским и брутальным. При этом персонаж Глеб Ольховский в исполнении Владимира Мишукова, по словам звезды сериала, будет не в доминирующей позиции.

«Мужской сезон, столкновение крупных интересов, бизнеса, чиновников, политики и так далее. Есть в основе условно детективный бизнес-сюжет и есть все остальное — то, что происходит, как развиваются наши герои», — поделилась подробностями Мороз в эфире YouTube-канала «Скажи Гордеевой».

Ведущая шоу Екатерина Гордеева отметила, что в «Содержанках» показан привилегированный столичный мир, который не очень понятен остальному населению России. По мнению Мороз, именно это заинтересовало зрителей. Кроме того, в сериале есть четкие социальные персонажи, например, полицейский, бизнесмен, домохозяйка, содержанка и «золушка», отметила знаменитость.

«Я пыталась анализировать, чем так цеплял первый сезон, кроме секса. <...> И есть честный взгляд на некий мир, который мало кому известен», — заключила актриса.

Режиссером «Содержанок» выступил бывший муж Дарьи Мороз Константин Богомолов. В интервью актриса назвала причину их развода.