Белгородец лишился свободы за кражу кладбищенских оградок на 255 тыс. рублей

Белгород, 25 мая. Мужчина вместе с сообщником «обнесли» около 13 могил на городском кладбище. Материальный ущерб был возмещен родственникам похороненных людей.

Суд вынес приговор мужчине по обвинению в краже оградок на городском кладбище, сообщает «Бел.Ру». Ближайшие полтора года гражданин проведет в местах лишения свободы.

По данным следствия, фигурант вместе со знакомым похитили металлические конструкции, окружавшие порядка 13 могил. Общий размер ущерба составил 255 тыс. рублей. Злоумышленник уже возместил данную сумму родственникам усопших.