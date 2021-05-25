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25 мая 21:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:05
Шоу-бизнес
Пугачеву назвали мумией на фото в платье с пышной юбкой
21:03
Происшествия
В Омске накажут мать, заставившую сына ночевать на пороге дома
21:02
Происшествия
Похитителей полутора тонн металлолома осудят в Тульской области
21:00
Экономика
Киев пошел на уловку для спасения авиатрафика Украины
21:00
Экономика
Рестмод Evo37 представлен стартапом Kimera
20:58
Общество
Эксперт рассказал, каким регионам Крыма нужно тщательнее готовиться к сезону
20:57
Армия
В Китае рассказали, как быстро ВКС РФ разгромят ВВС Украины в битве за Крым
20:55
Новости Сирии
Как в Сирии проходит день тишины перед выборами президента
20:55
Шоу-бизнес
Виктория Боня напугала поклонников роликом из операционной
20:55
Общество
Появился русскоязычный трейлер боевика «Пороховой коктейль» о женщинах-киллерах
20:53
Общество
Звезда «Холопа» Милош Бикович о закате на Балтийском море в Калининграде: «Лепота»
20:52
Армия
Ищенко объяснил, как наступление ВСУ на Донбасс запустит маховик развала Украины
20:48
Общество
Жителям Подмосковья рекомендовали подождать с открытием купального сезона
20:48
Происшествия
Опубликовано видео допроса арестованной в Минске россиянки Софии Сапеги
20:47
Общество
Уфолог Валерий Уваров прокомментировал новость о «гробнице» на Марсе
20:47
Армия
Экипажи истребителей Су-27 перехватили «нарушителя» в небе над Калининградом
20:45
Общество
Волчата и ламы смешанных пород появились на свет в зоопарке Читы
20:45
Происшествия
Тверская охранная компания подала в суд за неуплату своих услуг
20:44
Экономика
Госдума упразднила подачу декларации при продаже недорогой недвижимости
20:43
Спорт
Черышев, Головин и Миранчук прибыли в расположение сборной России
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Белгородец лишился свободы за кражу кладбищенских оградок на 255 тыс. рублей

Происшествия
Белгородец лишился свободы за кражу кладбищенских оградок на 255 тыс. рублей
pixabay.com

Белгород, 25 мая. Мужчина вместе с сообщником «обнесли» около 13 могил на городском кладбище. Материальный ущерб был возмещен родственникам похороненных людей.

Суд вынес приговор мужчине по обвинению в краже оградок на городском кладбище, сообщает «Бел.Ру». Ближайшие полтора года гражданин проведет в местах лишения свободы.

По данным следствия, фигурант вместе со знакомым похитили металлические конструкции, окружавшие порядка 13 могил. Общий размер ущерба составил 255 тыс. рублей. Злоумышленник уже возместил данную сумму родственникам усопших.

кража похищение белгород кладбище
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