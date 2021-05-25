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25 мая 21:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:05
Шоу-бизнес
Пугачеву назвали мумией на фото в платье с пышной юбкой
21:03
Происшествия
В Омске накажут мать, заставившую сына ночевать на пороге дома
21:02
Происшествия
Похитителей полутора тонн металлолома осудят в Тульской области
21:00
Экономика
Киев пошел на уловку для спасения авиатрафика Украины
21:00
Экономика
Рестмод Evo37 представлен стартапом Kimera
20:58
Общество
Эксперт рассказал, каким регионам Крыма нужно тщательнее готовиться к сезону
20:57
Армия
В Китае рассказали, как быстро ВКС РФ разгромят ВВС Украины в битве за Крым
20:55
Новости Сирии
Как в Сирии проходит день тишины перед выборами президента
20:55
Шоу-бизнес
Виктория Боня напугала поклонников роликом из операционной
20:55
Общество
Появился русскоязычный трейлер боевика «Пороховой коктейль» о женщинах-киллерах
20:53
Общество
Звезда «Холопа» Милош Бикович о закате на Балтийском море в Калининграде: «Лепота»
20:52
Армия
Ищенко объяснил, как наступление ВСУ на Донбасс запустит маховик развала Украины
20:48
Общество
Жителям Подмосковья рекомендовали подождать с открытием купального сезона
20:48
Происшествия
Опубликовано видео допроса арестованной в Минске россиянки Софии Сапеги
20:47
Общество
Уфолог Валерий Уваров прокомментировал новость о «гробнице» на Марсе
20:47
Армия
Экипажи истребителей Су-27 перехватили «нарушителя» в небе над Калининградом
20:45
Общество
Волчата и ламы смешанных пород появились на свет в зоопарке Читы
20:45
Происшествия
Тверская охранная компания подала в суд за неуплату своих услуг
20:44
Экономика
Госдума упразднила подачу декларации при продаже недорогой недвижимости
20:43
Спорт
Черышев, Головин и Миранчук прибыли в расположение сборной России
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Историк Кнутов рассказал, как заставить США прекратить космическую гонку вооружений

Армия
Историк Кнутов рассказал, как заставить США прекратить космическую гонку вооружений
vk.com  /  Космонавт Иван Вагнер

Москва, 25 мая. Американцы могут сесть за стол переговоров и прекратить гонку вооружений в космосе только если Вашингтон почувствует свою уязвимость, уверен военный эксперт Юрий Кнутов.

Соединенные Штаты активно занимаются созданием космического вооружения, заявил член Общероссийской организации «Офицеры России», директор Музея войск ПВО, военный историк Юрий Кнутов, комментируя этот вопрос для Федерального агентства новостей. В пример он привел американский многоразовый космический аппарат Boeing X-37, над которым в настоящий момент работают американцы.

Власти США утверждают, что X-37 создается исключительно в исследовательских целях, однако на деле подобный корабль может нести от трех до шести боеприпасов с ядерными зарядами, подчеркнул эксперт. Сейчас в распоряжении Вашингтона имеется шесть подобных аппаратов, однако вскоре будут изготовлены еще два.

«Американцы уже потихонечку разворачивают оружие в космосе. Они это делают так, чтобы не вызвать болезненной реакции во всем мире, в первую очередь, у России и Китая. Поэтому нам придется создавать системы, которые будут способны эффективно бороться с космическими вооружениями, создаваемыми Соединенными Штатами», — сказал Кнутов.

Россия не единожды призывала США провести переговоры, ограничив развертывание вооружений в космосе. Тем не менее, американцы не пойдут на подобный шаг до тех пор, пока Вашингтон не столкнется с жесткой реальностью и не осознает, что уязвим в космическом пространстве, считает историк. Кнутов рассказал, как заставить США прекратить космическую гонку вооружений.

«Американцы ведут себя с позиции силы и с ними будет очень сложно договориться. Если в вопросе стратегических ядерных вооружений у нас паритет, то здесь, к сожалению, придется очень много работать, и работать не только дипломатам, а, в первую очередь, ученым и военным для того, чтобы показать нашу способность к превосходству и тем самым заставить американцев остановить гонку вооружений в космосе», — подчеркнул эксперт.

Ранее сотрудники «Энергомаша» сообщили об окончании предварительного тестирования силовой установки, которой будет оснащен российский космический корабль «Орел».

россия сша космос вооружение кнутов
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