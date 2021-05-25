Гонка началась: кто баллотируется на пост президента Ирана

Иранский Совет стражей конституции наконец отобрал кандидатов, которые поборются за пост президента Исламской Республики 18 июня. Список уже опубликован, в нем семь человек (всего было зарегистрировано 592 иранца), выбранных по строгим правилам.

Как и ожидалось, большинство политиков — представители консервативного лагеря. Все опытные и в представлении не нуждаются даже за пределами Ирана.

И все же, пройдемся по каждому.

Федеральное агентство новостей /

Саид Джалили

55 лет, консерватор, действующий представитель Верховного лидера страны в Высшем совете национальной безопасности. Один из наиболее сильных кандидатов.

Образование получил в тегеранском Университете имама Садика, защитил докторскую по философии. Ветеран ирано-иракской войны, служил в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

Имеет многолетний опыт дипломатической работы — в частности Джалили занимал пост замминистра иностранных дел по странам Европы и Америки и руководил переговорами по ядерной сделке (что особенно актуально на сегодняшний день).

سال۹۶ گفتند پایان این دوره فقر و کارتن خوابی نداریم. و در نهایت گفتند ما گریه می کنیم برای مردم!

همدردی خوب است؛ اما شما مسئول بودی!!



شاید بگویید شرایط اقتصادی مناسب نبود؛ اما ۵۵میلیارد دلار در ۴سال برای این موضوع هزینه شد!



پخش روایت #سبد_غذایی

ساعت ۲۲

https://t.co/bbHE8o9guM pic.twitter.com/ilxE8nzGoM — Saeed Jalili | سعید جلیلی (@DrSaeedJalili) May 25, 2021

Для Саида Джалили нынешние выборы не первые. Он баллотировался в президенты страны в 2013 году и показал серьезный результат, заняв третье место (набрал более четырех миллионов голосов). Лозунгом его предвыборной кампании была фраза «Чистая жизнь» (Хаят Тайбех), что означало стремление Джалили обеспечить иранцам полноценную жизнь, наполненную как материальными, так и духовными благами.

В целом, Джалили — наиболее подходящий кандидат в президенты сегодняшнего Ирана. Он чем-то напоминает раннего Ахмадинежада — простой, религиозный, верный идеологии. Он близок к Хаменеи и рьяный противник США. Именно такого лидера хотят видеть сегодня многие иранцы.

Мохсен Резаи

66 лет, консерватор, секретарь Совета политической целесообразности. 16 лет — с 1981 по 1997 — занимал должность главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Ветеран ирано-иракской войны.

Образование получил в Тегеранском университете (кандидат экономических наук). Читает лекции в университете имени имама Хусейна.

Жизнь Мохсена Резаи тесно связана с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и идеологической борьбой.

wikipedia.org / sayyed shahab-o- din vajedi / CC BY 4.0

Он вместе с героем ирано-иракской войны Мухаммадом Боруджерди и еще 10 революционерами основал это элитное иранское военно-политическое формирование, после чего Резаи стал первым командиром разведподразделения.

Также после исламской революции они основали политическую партию «Моджахеды из Организации Исламской Революции», которая появилась в результате объединения семи исламистских групп, боровшихся с режимом шаха.

Иными словами, военная карьера Резаи началась еще до революции. Он входил в подпольную революционную группу в провинции Хузестан под названием «Мансурун» (отсыл к 172 аяту 37 суры Корана — «иннахум лахум аль-мансурун» / «Воистину, им будет оказана помощь»).

За это, как и положено, при шахе Мохаммеде Реза Пехлеви, Резаи был арестован сотрудниками Министерства государственной безопасности Ирана (САВАК) и просидел некоторое время в тюрьме в городе Ахваз.

Global Look Press / Ali Mohammadi

В 1997 году Мохсен Резаи покидает вооруженные силы и начинает карьеру политика. Верховный лидер определяет его в Совет целесообразности, в рамках которого Резаи занимается разработкой проекта развития Ирана на 20 лет вперед (с 2005 по 2025).

Проект состоит из четырех пятилетних программ в различных областях политической, экономической, культурной, научной и социальной сферах. Согласно документу, к 2025 году Иран должен обладать передовыми технологиями, автономной и мощной системой защиты (как внутренней, так и внешней), эффективной системой здравоохранения и продовольственной безопасностью. Все иранцы будут иметь равные возможности, доходы будут распределяться надлежащим образом. Как максимум, ИРИ должна занять первое место в экономике, науке и технологиях в регионе Западной и Южной Азии.

В общем, план подразумевает борьбу со всем плохим за все хорошее. Полагаю, что эти же тезисы будут взяты Резаи (и не только им) за основу во время нынешней предвыборной кампании.

Мохсен Резаи подал заявку на участие в выборахhttps://t.co/youp23hbPg — IRNA НА РУССКОМ (@irnarussian) May 15, 2021

Сейед Ибрагим Раиси

61 год, консерватор, глава судебной власти Исламской Республики Иран. Кандидат юридических наук (Университет Шахида Мотахари). Раиси — сейед, то есть прямой потомок Пророка, о чем свидетельствует его черная чалма, и что добавляет ему очков в карму. Сильнейший кандидат, которому многие (если не большинство) пророчат победу в грядущих выборах.

Дело в том, что Раиси обладает ценным в нынешние неспокойные времена набором качеств — принципиальный, верующий, опытный, яростный борец с коррупцией, показавший себя в деле.

Судебную практику Ибрагим Раиси начал в 20 лет в городке Карадж, что на севере Ирана. Затем привлек внимание верховного лидера Рухоллы Хомейни и начал действовать в масштабах страны, занимаясь особо важными делами. Среди них — дело о взрыве в офисе премьер-министра Ирана в 1981 году. К теракту были причастны боевики «Организации моджахедов иранского народа» или «Моджахедин-э Халк». Последних решением Раиси в массовом порядке казнили.

Пять лет — с 1989 по 1994 гг. — Раиси занимал должность прокурора Тегерана. Затем его повысили до начальника Генеральной инспекции Ирана. С 2004 по 2014 год он был первым заместителем главы судебной системы, после чего год проработал Генпрокурором.

دولتی مردمی ایرانی قوی با #سید_ابراهیم_رئیسی pic.twitter.com/kyc4GGdN0m — حامیان دانشجویی آیت الله رئیسی (@raisi_stu) May 25, 2021

В 2009-м США наложили на Раиси санкции. В американском Минфине его обвинили в «репрессиях внутри Ирана и за его пределами».

Еще одной важной должностью Ибрагима Раиси стала «Хранитель Астан Кудс Разави» в Мешхеде. Ее он занимал с 2016 по 2019 гг. Астан Кудс Резави — это один из самых больших благотворительных фондов (боньядов) в Иране, в который входят десятки организаций и тысячи сотрудников.

Наконец, на выборах 2017 года Ибрагим Раиси был главным оппонентом нынешнего президента Хасана Рухани. Тогда он получил 15,786 млн голосов (38,5%).

رنج آورترین موضوع برای بنده مشکل جوانان تحصیل کرده و توانمند فاقد شغل است. در ایجاد اشتغال نیازمند #کارجهادی هستیم. pic.twitter.com/3QSdAjC6E7 — سید ابراهیم رئیسی (@raesi_org) May 24, 2021

Алиреза Закани

56 лет, консервативный политик, бывший член парламента страны. Ветеран ирано-иракской войны, во время которой получил несколько ранений. Глава Исследовательского центра Исламского консультативного совета.

Высшее образование Закани получил в Тегеранском университете, где изучал ядерную медицину. Начиная со студенческих лет, он был одной из центральных фигур фундаменталистского движения в Иране. Состоял в Басидж (иранское полувоенное ополчение), был активным противником шахского режима, а после победы революционеров и начала войны уехал на фронт.

Алиреза Закани два раза регистрировался на выборы президента (в 2013 и 2017 гг.). Но дважды не был пропущен Советом стражей конституции. Теперь у него это получилось.

По поводу участия иранских сил в сирийском и иракском конфликтах, Закани не раз отмечал, что, если бы не генерал Касем Сулеймани и Исламская республика, Сирия и Ирак пали бы под натиском международного террора.

Сайид Амир-Хоссейн Газизаде Хашеми

50 лет, консерватор, двоюродный брат Сейеда Хасана Газизаде Хашеми — бывшего министра здравоохранения Ирана и брат Эхсана Газизаде Хашеми — действующего парламентария.

Получил медицинское образование в университете Мешхеда.

Сайид Амир-Хоссейн Газизаде Хашеми — член «Фронта устойчивости Исламской революции». Это политико-идеологическое объединение, возникшее после событий, связанных с президентскими выборами 2009 года в Иране, когда страну захлестнули протесты, связанные с победой Махмуда Ахмадинежада. Члены фронта оказали активное противостояние мятежникам и выразили поддержку принципам Исламской революции. Неудивительно, что они противостоят и нынешнему правительству Хасана Роухани

سه پیشنهاد به مجلس جدید برای اولین گام:

۱. رد کردن اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون

۲. انتخاب سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و یا احمد امیرآبادی فراهانی به ریاست مجلس

۳. تصویب طرح شفافیت رأی و حضور نمایندگان به عنوان اولین مصوبه pic.twitter.com/KZOEHhlrVX — احمد قدیری (@GhadiriNetwork) February 22, 2020

Мохсен Мехр Ализаде

64 года, этнический азербайджанец, политик-реформатор, бывший губернатор провинции Исфахан. Является членом совета директоров организации Kish Free Zone, а также Asia Water Development Engineering Company. При Хатами занимал пост вице-президента и главы Организации физического воспитания Ирана (в 2010 году из нее образуется иранское Министерство спорта и молодежной политики).

На выборах 2005 года (его кандидатуру сначала отклонили, но позже все-таки утвердили) он занял последнее место среди семи кандидатов, набрав 1 300 000 голосов (Менее 4,5%). При этом Мехр Ализаде лидировал по всему Иранскому Азербайджану.

Mohsen Mehralizadeh, Governor of Isfahan Province, central #Iran

"25,000 breadwinners lose their jobs with Zayanderud River drying & farming becoming impossible east of the city of Isfahan."#IranUpdate pic.twitter.com/ZLQmuYh3u1 — People's Mojahedin Organization of Iran (PMOI/MEK) (@Mojahedineng) July 18, 2018

Абдул Насер Хеммати

63 года, политик-реформатор, экономист, банкир, глава Центробанка Ирана.

Также является профессором экономического факультета Тегеранского университета, в котором защитил докторскую.

12 лет Хеммати занимал пост главы центральной страховой компании Исламской Республики. Работал управляющим директором банка Melli и Sina Bank.

Итого

Позиции реформаторов сегодня гораздо слабее, чем консерваторов. Двое против пятерых. При этом кандидаты, вокруг которых могут объединиться реформисты, сильно слабее своих соперников — таких гигантов, как Раиси или Джалили.

Незавидное положение сторонников реформистского курса стало очевидно еще в прошлом году во время парламентских выборов, которым предшествовали непопулярная политика Роухани, коронавирус, провал СВПД и ужесточившиеся санкции, убийство национального героя генерала Касема Сулеймани и многие другие беды, в которых общество обвинило «беззубых» реформистов.

???? #فوری| اسامی نهایی کاندیداهای ریاست جمهوری

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‌مطابق شنیده‌های خبرنگار فارس صلاحیت آقایان

۱. سید ابراهیم رئیسی

۲. محسن رضایی

۳. محسن مهرعلیزاده

۴. سعید جلیلی

۵. علیرضا زاکانی

۶. عبدالناصر همتی

۷. امیر حسین قاضی زاده هاشمی تایید شده است. pic.twitter.com/kHHpOyGLDB — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) May 24, 2021

Возвращаясь к нынешним кандидатам, надо отметить, что многих удивила дисквалификация из предвыборной гонки экс-спикера парламента Али Лариджани – достаточно весомой фигуры в иранской политике. Также не прошли отбор такие мастодонты, как Эсхак Джахангири и Махмуд Ахмадинежад.

Впрочем, кто-то надеется на то, что вмешается аятолла Хаменеи, как уже было в 2005, когда стражи конституции вернули ранее исключенного Мохсена Мехр Ализаде. Тем более, что глава судебной власти страны Ибрагим Раиси уже публично выразил озабоченность по поводу дисквалифицированных.

По всей видимости, основная борьба на 13-х президентских выборах в Иране развернется между Саидом Джалили и Ибрагимом Раиси. Последний представляется наиболее мощной кандидатурой.