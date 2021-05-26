Политолог Данилин обозначил главную проблему немецкой партии «зеленых»

Призывы «зеленых» к развязыванию новой войны в Европе отпугивают потенциальных избирателей. Об этом в беседе с ФАН рассказал политолог, генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Эксперт прокомментировал новость о падении рейтинга лидера немецкой партии «Союз 90/Зеленые» Анналены Бербок.

«В последнее время у «зеленых», безусловно, есть проблемы. Политики, поддерживающие ХДС/ХСС (блок правоцентристских политических партий. — Прим. ФАН), провели информационную кампанию против потенциального канцлера. Есть определенные сомнения в честности Анналены Бербок. Последовательный борец с коррупцией, она сама, как выяснилось, неподконтрольно получала достаточно большие суммы из партийной кассы. Это, конечно же, скажется на ее популярности. Обратите внимание, что о ней пишет газета Bild. Это издание — проводник интересов ХДС/ХСС», — сообщил специалист.

Павел Данилин отметил, что старания конкурентов вряд ли смогут помешать лидеру партии «Союз 90/Зеленые» занять кресло канцлера.

«На сегодняшний день у «зеленых» самые хорошие позиции. Они могут получить вплоть до 28% поддержки избирателей. Такой результат позволит их лидеру стать канцлером. Для России это будет очень плохо», — сказал собеседник ФАН.

Global Look Press / Christian Thiel via www.imago-im / www.imago-images.de

В то же время, подчеркнул он, сами «зеленые» неплохо справляются с дискредитацией себя в глазах простых немцев.

«Пока все шансы на канцлерство у Бербок. Однако она слишком радикально настроена по отношению к России. Это не очень нравится даже ее потенциальным сторонникам. Недавние заявления о том, что НАТО должна принять Украину и вооружить ее, — провокация. Такие слова воспринимаются потенциальными избирателями как призыв к войне в Европе», — подытожил генеральный директор Центра политического анализа.

Ранее Павел Данилин оценил идею введения лимита на переизбрание канцлера Германии.