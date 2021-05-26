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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:36
Шоу-бизнес
Нину Шацкую не смогут похоронить рядом с Филатовым из-за финансовых проблем
04:28
Общество
Диетолог Соломатина назвала риски полного отказа от употребления сахара
04:24
Политика
Американский политолог оценил «беспомощность» Европы без опеки США
04:24
Общество
Появление темных кругов под глазами может свидетельствовать о гипоксии
04:22
Происшествия
Спасцентр Южно-Сахалинска подтвердил инцидент между двумя судами у Хоккайдо
04:16
Экономика
Минпромторг РФ готов выделить 1 млрд рублей на создание электроавтомобилей
04:09
Общество
Диетолог Лазуренко посоветовала пить воду в жару с перерывами
04:03
Происшествия
Японский и российский корабли столкнулись вблизи Хоккайдо
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Политолог Данилин обозначил главную проблему немецкой партии «зеленых»
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Общество
Финансист Пахомов рассказал о главном минусе заработка на кешбэке
03:40
Общество
Главный инфекционист США вновь призвал найти источник возникновения COVID-19
03:34
Общество
Гречка возглавила рейтинг рекомендованных к употреблению круп
03:32
Армия
Ростех разрабатывает первый в РФ однодвигательный истребитель-«невидимку»
03:32
Общество
Площадь пожаров на территориях лесного фонда России снизилась почти вдвое
03:15
Общество
Американцы провели немногочисленные акции в память о Джордже Флойде
03:10
Происшествия
Сахалинский медведь-мародер раскопал могилу и разбил гроб
03:07
Общество
Эстонцы объяснили «здоровье» пьющих из одного стакана советских граждан
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Политолог Данилин обозначил главную проблему немецкой партии «зеленых»

Политика
Политолог Данилин обозначил главную проблему немецкой партии «зеленых»
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Призывы «зеленых» к развязыванию новой войны в Европе отпугивают потенциальных избирателей. Об этом в беседе с ФАН рассказал политолог, генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Эксперт прокомментировал новость о падении рейтинга лидера немецкой партии «Союз 90/Зеленые» Анналены Бербок.

«В последнее время у «зеленых», безусловно, есть проблемы. Политики, поддерживающие ХДС/ХСС (блок правоцентристских политических партий. — Прим. ФАН), провели информационную кампанию против потенциального канцлера. Есть определенные сомнения в честности Анналены Бербок. Последовательный борец с коррупцией, она сама, как выяснилось, неподконтрольно получала достаточно большие суммы из партийной кассы. Это, конечно же, скажется на ее популярности. Обратите внимание, что о ней пишет газета Bild. Это издание — проводник интересов ХДС/ХСС», — сообщил специалист.

Павел Данилин отметил, что старания конкурентов вряд ли смогут помешать лидеру партии «Союз 90/Зеленые» занять кресло канцлера.

«На сегодняшний день у «зеленых» самые хорошие позиции. Они могут получить вплоть до 28% поддержки избирателей. Такой результат позволит их лидеру стать канцлером. Для России это будет очень плохо», — сказал собеседник ФАН.

Политолог Данилин назвал главную проблему немецкой партии «зеленых»
Global Look Press  / Christian Thiel via www.imago-im / www.imago-images.de

В то же время, подчеркнул он, сами «зеленые» неплохо справляются с дискредитацией себя в глазах простых немцев.

«Пока все шансы на канцлерство у Бербок. Однако она слишком радикально настроена по отношению к России. Это не очень нравится даже ее потенциальным сторонникам. Недавние заявления о том, что НАТО должна принять Украину и вооружить ее, — провокация. Такие слова воспринимаются потенциальными избирателями как призыв к войне в Европе», — подытожил генеральный директор Центра политического анализа.

Ранее Павел Данилин оценил идею введения лимита на переизбрание канцлера Германии.

германия канцлер данилин бербок
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