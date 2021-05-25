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25 мая 19:42
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новостей
19:40
Технологии
Москва и Эр-Рияд готовят совместную космическую пилотируемую миссию
19:39
Общество
Авиакомпания «Белавиа» прекращает рейсы в ряд украинских городов
19:37
Общество
Почти тонну упаковок кокаина прибило к берегам Великобритании
19:36
Происшествия
Лесник в обмен на машину закрыл глаза на незаконную вырубку дуба в Приморье
19:34
Общество
Проект закона о внесении вакцинации от COVID-19 в календарь прививок поступил в ГД
19:34
Общество
Определены знаки зодиака мужей-тиранов
19:30
Общество
ФАН выяснил, где психологи из тульских исправительных колоний черпают силы для работы
19:28
Политика
Депутат Госдумы РФ назвал замену белорусского флага в Риге преступлением
19:28
Происшествия
Вице-губернатора Владимирской области подозревают в махинациях при строительстве дороги
19:27
Общество
Очисткой Финского залива в Петербурге займутся более 400 волонтеров
19:27
Происшествия
Старшеклассники на машине вылетели с трассы и упали на чужой дом в Миссури
19:22
Весь мир
Фонд борьбы с репрессиями поможет родственникам мигранта, убитого полицией Канады
19:21
Экономика
Эксперт Песков рассказал о том, как увеличить число самозанятых в России
19:20
ФАН-ТВ
Путин обозначил приоритеты развития российской армии. События дня
19:18
Армия
В США объяснили, чем страшны российские подлодки со «звериным чутьем»
19:17
Шоу-бизнес
Внучка актера Олега Стриженова вспомнила, как в 13 лет оказалась в психбольнице
19:15
Армия
Историк Кнутов: ЗРК С-500 не оставит врагам шансов пробить систему ПВО России
19:13
Происшествия
Британскую активистку BLM подстрелили на юге Лондона
19:12
Общество
Дом Юнармии планируют открыть в Приморье
19:12
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер раскритиковали за комбинезон стоимостью 1,3 миллиона рублей
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Депутат Госдумы РФ назвал замену белорусского флага в Риге преступлением

Политика
Депутат Госдумы РФ назвал замену белорусского флага в Риге преступлением
olympic.ru  /  Олимпийский комитет России

Москва, 25 мая. Решение рижских властей заменить официальный флаг Белоруссии на бело-красно-белое полотно является преступлением. Такую точку зрения выразил депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев.

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель потребовал вернуть государственный белорусский символ на площадь, где размещена символика стран — участниц чемпионата мира.

«Требование Фазеля справедливо и законно», — сказал Свищев во время беседы с журналистами.

Партия «Русский союз Латвии» ранее анонсировала обсуждение инцидента с флагом Белоруссии на заседании Рижской думы. Представители политсилы назвали инцидент провокацией, нацеленной на подрыв международного сотрудничества в области спорта.

белоруссия госдума флаг
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Все новости / Политика / Депутат Госдумы РФ назвал замену белорусского флага в Риге преступлением
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