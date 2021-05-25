Депутат Госдумы РФ назвал замену белорусского флага в Риге преступлением

Москва, 25 мая. Решение рижских властей заменить официальный флаг Белоруссии на бело-красно-белое полотно является преступлением. Такую точку зрения выразил депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев.

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель потребовал вернуть государственный белорусский символ на площадь, где размещена символика стран — участниц чемпионата мира.

«Требование Фазеля справедливо и законно», — сказал Свищев во время беседы с журналистами.

Партия «Русский союз Латвии» ранее анонсировала обсуждение инцидента с флагом Белоруссии на заседании Рижской думы. Представители политсилы назвали инцидент провокацией, нацеленной на подрыв международного сотрудничества в области спорта.