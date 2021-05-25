Вице-губернатора Владимирской области подозревают в махинациях при строительстве дороги

Владимир, 25 мая. Заместитель губернатора склонил две компании к заключению соглашения, ограничивающего конкуренцию на торгах за госконтракт на строительство автодороги.

СК по Владимирской области раскрыл подробности обвинений, которые выдвигаются в отношении заместителя губернатора. Чиновника подозревают в пособничестве по ограничению конкуренции.

По данным следствия, фигурант склонил к картельному сговору две фирмы, претендующие на исполнение госконтракта по строительству автодороги на 2 млрд рублей.

Также к ответственности собираются привлечь генерального директора одной из компаний. Стражи порядка продолжают выяснять все обстоятельства дела.

Ранее СК опроверг информацию о задержании заместителя губернатора, появившуюся в некоторых СМИ, писал ФАН.