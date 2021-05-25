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25 мая 19:41
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:39
Общество
Авиакомпания «Белавиа» прекращает рейсы в ряд украинских городов
19:37
Общество
Почти тонну упаковок кокаина прибило к берегам Великобритании
19:36
Происшествия
Лесник в обмен на машину закрыл глаза на незаконную вырубку дуба в Приморье
19:34
Общество
Проект закона о внесении вакцинации от COVID-19 в календарь прививок поступил в ГД
19:34
Общество
Определены знаки зодиака мужей-тиранов
19:30
Общество
ФАН выяснил, где психологи из тульских исправительных колоний черпают силы для работы
19:28
Политика
Депутат Госдумы РФ назвал замену белорусского флага в Риге преступлением
19:28
Происшествия
Вице-губернатора Владимирской области подозревают в махинациях при строительстве дороги
19:27
Общество
Очисткой Финского залива в Петербурге займутся более 400 волонтеров
19:27
Происшествия
Старшеклассники на машине вылетели с трассы и упали на чужой дом в Миссури
19:22
Весь мир
Фонд борьбы с репрессиями поможет родственникам мигранта, убитого полицией Канады
19:21
Экономика
Эксперт Песков рассказал о том, как увеличить число самозанятых в России
19:20
ФАН-ТВ
Путин обозначил приоритеты развития российской армии. События дня
19:18
Армия
В США объяснили, чем страшны российские подлодки со «звериным чутьем»
19:17
Шоу-бизнес
Внучка актера Олега Стриженова вспомнила, как в 13 лет оказалась в психбольнице
19:15
Армия
Историк Кнутов: ЗРК С-500 не оставит врагам шансов пробить систему ПВО России
19:13
Происшествия
Британскую активистку BLM подстрелили на юге Лондона
19:12
Общество
Дом Юнармии планируют открыть в Приморье
19:12
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер раскритиковали за комбинезон стоимостью 1,3 миллиона рублей
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Старшеклассники на машине вылетели с трассы и упали на чужой дом в Миссури

Происшествия
Старшеклассники на машине вылетели с трассы и упали на чужой дом в Миссури
facebook.com  /  Eureka Fire Protection District

Джефферсон-Сити, 25 мая. Два выпускника попали в необычную аварию в Миссури. Молодые люди потеряли контроль над автомобилем и упали с холма прямо на чужой дом. Владельцы жилья в этот момент мирно спали.

Несчастный случай произошел недалеко от Эврики, штат Миссури, где двое старшеклассников возвращались на машине с вечеринки после выпускного. По какой-то причине молодые люди не справились с управлением, вылетели с трассы и рухнули вниз с холма, приземлившись на жилой дом. Об инциденте сообщает TMZ.

Упавший буквально с неба автомобиль проломил крышу здания и изрядно напугал его владельцев. Все случилось рано утром, когда они еще спали. Как оказалось, автомобиль пронзил постройку как торпеда, оказавшись всего в нескольких футах от того места, где находились хозяева.

По информации сотрудников полиции, оба выпускника смогли выползти из покореженной машины и выбраться из-под обломков разрушенного здания. Молодые люди не пострадали, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Супруги, на чей дом свалились нежданные гости, также остались целыми и невредимыми.

Сразу после инцидента на место вызвали местную пожарную бригаду, которая помогла с разбором завалов и извлечением пришедшего в негодность транспортного средства. Пока неясно, из-за чего выпускники вылетели с трассы, это предстоит выяснить следователям. Стражи порядка приступили к расследованию, в рамках которого будет проверено, употребляли ли подростки алкоголь или наркотики.

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