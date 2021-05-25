Старшеклассники на машине вылетели с трассы и упали на чужой дом в Миссури

Джефферсон-Сити, 25 мая. Два выпускника попали в необычную аварию в Миссури. Молодые люди потеряли контроль над автомобилем и упали с холма прямо на чужой дом. Владельцы жилья в этот момент мирно спали.

Несчастный случай произошел недалеко от Эврики, штат Миссури, где двое старшеклассников возвращались на машине с вечеринки после выпускного. По какой-то причине молодые люди не справились с управлением, вылетели с трассы и рухнули вниз с холма, приземлившись на жилой дом. Об инциденте сообщает TMZ.

Упавший буквально с неба автомобиль проломил крышу здания и изрядно напугал его владельцев. Все случилось рано утром, когда они еще спали. Как оказалось, автомобиль пронзил постройку как торпеда, оказавшись всего в нескольких футах от того места, где находились хозяева.

По информации сотрудников полиции, оба выпускника смогли выползти из покореженной машины и выбраться из-под обломков разрушенного здания. Молодые люди не пострадали, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Супруги, на чей дом свалились нежданные гости, также остались целыми и невредимыми.

Сразу после инцидента на место вызвали местную пожарную бригаду, которая помогла с разбором завалов и извлечением пришедшего в негодность транспортного средства. Пока неясно, из-за чего выпускники вылетели с трассы, это предстоит выяснить следователям. Стражи порядка приступили к расследованию, в рамках которого будет проверено, употребляли ли подростки алкоголь или наркотики.