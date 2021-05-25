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25 мая 21:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:05
Шоу-бизнес
Пугачеву назвали мумией на фото в платье с пышной юбкой
21:03
Происшествия
В Омске накажут мать, заставившую сына ночевать на пороге дома
21:02
Происшествия
Похитителей полутора тонн металлолома осудят в Тульской области
21:00
Экономика
Киев пошел на уловку для спасения авиатрафика Украины
21:00
Экономика
Рестмод Evo37 представлен стартапом Kimera
20:58
Общество
Эксперт рассказал, каким регионам Крыма нужно тщательнее готовиться к сезону
20:57
Армия
В Китае рассказали, как быстро ВКС РФ разгромят ВВС Украины в битве за Крым
20:55
Новости Сирии
Как в Сирии проходит день тишины перед выборами президента
20:55
Шоу-бизнес
Виктория Боня напугала поклонников роликом из операционной
20:55
Общество
Появился русскоязычный трейлер боевика «Пороховой коктейль» о женщинах-киллерах
20:53
Общество
Звезда «Холопа» Милош Бикович о закате на Балтийском море в Калининграде: «Лепота»
20:52
Армия
Ищенко объяснил, как наступление ВСУ на Донбасс запустит маховик развала Украины
20:48
Общество
Жителям Подмосковья рекомендовали подождать с открытием купального сезона
20:48
Происшествия
Опубликовано видео допроса арестованной в Минске россиянки Софии Сапеги
20:47
Общество
Уфолог Валерий Уваров прокомментировал новость о «гробнице» на Марсе
20:47
Армия
Экипажи истребителей Су-27 перехватили «нарушителя» в небе над Калининградом
20:45
Общество
Волчата и ламы смешанных пород появились на свет в зоопарке Читы
20:45
Происшествия
Тверская охранная компания подала в суд за неуплату своих услуг
20:44
Экономика
Госдума упразднила подачу декларации при продаже недорогой недвижимости
20:43
Спорт
Черышев, Головин и Миранчук прибыли в расположение сборной России
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Как в Сирии проходит день тишины перед выборами президента

  /   Обновлено: 25 мая 2021 20:56
Новости Сирии
Как в Сирии проходит день тишины перед выборами президента
Федеральное агентство новостей  / 

Дамаск, 25 мая. За сутки до проведения президентских выборов в Сирийской Арабской Республике (САР) начался день тишины.

Обстановку на улицах столицы оценил специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей.

По решению Верховного конституционного суда САР избирательные кампании проходили по всей территории страны в период с 16 по 24 мая.

С раннего утра 25 мая на улицах сирийской столицы было тихо: мирные граждане ведут обычную для себя жизнь, а любые формы агитации запрещены. Тем временем местные власти активно трудятся над организацией процесса голосования. В одной только столице откроются 12 тысяч избирательных участков.

Как в Сирии проходит день тишины перед выборами президента
Федеральное агентство новостей  / 

По распоряжению правительства пункты для голосования будут организованы даже в непосредственной близости от районов, которые еще не контролируются правительственными войсками.

Благодаря этому даже жители захваченных боевиками территорий получат возможность осуществить свое конституционное право на голосование за кандидатуру нового сирийского президента. Впрочем, ранее курды из группировки «Сирийские демократические силы» (СДС) выразили намерения помешать этому и закрыть свои КПП, создавая препятствия гражданам. 

Как в Сирии проходит день тишины перед выборами президента
Федеральное агентство новостей  / 

Выборы на территории Сирии официально состоятся 26 мая 2021 года. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 19:00 по местному времени.

Это будет уже второй этап выборного процесса: 20 мая проживающие за пределами родины сирийцы имели возможность досрочно отдать голос за  желаемого кандидата, воспользовавшись избирательными урнами, располагающимися на территории посольств САР в странах своего пребывания.

Основными претендентами на высший государственный пост в 2021 году стали действующий глава государства Башар Асад, экс-министр по делам Народного совета Сирии Абдалла Саллюм Абдалла и юрист Махмуд Мари.

выборы сирия
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