Как в Сирии проходит день тишины перед выборами президента

Дамаск, 25 мая. За сутки до проведения президентских выборов в Сирийской Арабской Республике (САР) начался день тишины.

Обстановку на улицах столицы оценил специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей.

По решению Верховного конституционного суда САР избирательные кампании проходили по всей территории страны в период с 16 по 24 мая.

С раннего утра 25 мая на улицах сирийской столицы было тихо: мирные граждане ведут обычную для себя жизнь, а любые формы агитации запрещены. Тем временем местные власти активно трудятся над организацией процесса голосования. В одной только столице откроются 12 тысяч избирательных участков.

Федеральное агентство новостей /

По распоряжению правительства пункты для голосования будут организованы даже в непосредственной близости от районов, которые еще не контролируются правительственными войсками.

Благодаря этому даже жители захваченных боевиками территорий получат возможность осуществить свое конституционное право на голосование за кандидатуру нового сирийского президента. Впрочем, ранее курды из группировки «Сирийские демократические силы» (СДС) выразили намерения помешать этому и закрыть свои КПП, создавая препятствия гражданам.

Федеральное агентство новостей /

Выборы на территории Сирии официально состоятся 26 мая 2021 года. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 19:00 по местному времени.

Это будет уже второй этап выборного процесса: 20 мая проживающие за пределами родины сирийцы имели возможность досрочно отдать голос за желаемого кандидата, воспользовавшись избирательными урнами, располагающимися на территории посольств САР в странах своего пребывания.

Основными претендентами на высший государственный пост в 2021 году стали действующий глава государства Башар Асад, экс-министр по делам Народного совета Сирии Абдалла Саллюм Абдалла и юрист Махмуд Мари.