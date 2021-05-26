Звездный диетолог рассказала, что провоцирует появление целлюлита

Пляжный сезон уже на пороге, а значит, пришло время привести свою фигуру в порядок. Летом девушки особенно обращают внимание на целлюлит в проблемных зонах. Чтобы избавиться от целлюлита в кратчайшие сроки, необходимо выяснить причину его появления.

Диетолог Маргарита Королева в беседе с ФАН рассказала, что любой целлюлит можно взять под контроль и не дать ему испортить фигуру, а также объяснила, из-за чего он появляется даже у стройных людей.

«При накоплении веса изменяется гормональный фон, а это может привести к целлюлиту. Избыток жидкости в организме и нарушение кровообращения в области малого таза могут привести к дополнительным гормональным сбоям. Если в организме много соли, продукта, провоцирующего целлюлит, тогда, естественно, ткани будут переполнены жидкостью», — рассказала собеседница ФАН.

instagram.com / margaritakoroleva.ru

Маргарита Королева объяснила, что из-за большого количества соли в организме задерживается жидкость, что в свою очередь поддерживает целлюлит и разрастание подкожно-жировой клетчатки, которая формирует скелет подкожного целлюлита.

«Особенно при нижнем типе строения тела или генетически унаследованной фигуре типа груши склонность к целлюлиту будет достаточно выраженной. Целлюлит может быть и у людей без гормональных отклонений. Это болезнь, которая обусловлена преимущественным наличием эстрогенов по отношению к тестостерону в женском организме. Это так называемый половой признак», — добавила диетолог.

Важно знать, что целлюлит — не только эстетическая проблема. Прогрессирующий целлюлит может привести к гормональным изменениям.

«Необходимо контролировать количество потребляемой соли и жидкости. Физические нагрузки улучшают циркуляцию жидкости, улучшают венозный отток и обеспечивают естественный лимфодренаж», — резюмировала собеседница Федерального агентства новостей.

pixabay.com / cocoparisienne

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