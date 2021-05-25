Эксперт Песков рассказал о том, как увеличить число самозанятых в России

Москва, 25 мая. Чтобы количество самозанятых значительно выросло в России, само это понятие должно быть расширено, уверен председатель общественного движения «Труд» Сергей Песков.

Снятие ограничений по видам деятельности для самозанятых вряд ли сильно увеличит приток людей в обсуждаемый сегмент рынка. Однако инициатива может вывести из тени часть неформально трудоустроенных, заявил в эфире «Радио 1» Песков.

«Необходимо все-таки расширять понятие о самозанятости. Нынешний закон предусматривает только налоговую политику. Это позволит вывести из тени достаточно большое количество людей, гарантировать им условия оплаты труда, страхование», — подчеркнул он.

Песков отметил, что расширение желательно делать не по профессиям, а по секторам — в зависимости от структуры занятости на рынке труда.

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