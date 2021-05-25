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новостей
19:39
Общество
Авиакомпания «Белавиа» прекращает рейсы в ряд украинских городов
19:37
Общество
Почти тонну упаковок кокаина прибило к берегам Великобритании
19:36
Происшествия
Лесник в обмен на машину закрыл глаза на незаконную вырубку дуба в Приморье
19:34
Общество
Проект закона о внесении вакцинации от COVID-19 в календарь прививок поступил в ГД
19:34
Общество
Определены знаки зодиака мужей-тиранов
19:30
Общество
ФАН выяснил, где психологи из тульских исправительных колоний черпают силы для работы
19:28
Политика
Депутат Госдумы РФ назвал замену белорусского флага в Риге преступлением
19:28
Происшествия
Вице-губернатора Владимирской области подозревают в махинациях при строительстве дороги
19:27
Общество
Очисткой Финского залива в Петербурге займутся более 400 волонтеров
19:27
Происшествия
Старшеклассники на машине вылетели с трассы и упали на чужой дом в Миссури
19:22
Весь мир
Фонд борьбы с репрессиями поможет родственникам мигранта, убитого полицией Канады
19:21
Экономика
Эксперт Песков рассказал о том, как увеличить число самозанятых в России
19:20
ФАН-ТВ
Путин обозначил приоритеты развития российской армии. События дня
19:18
Армия
В США объяснили, чем страшны российские подлодки со «звериным чутьем»
19:17
Шоу-бизнес
Внучка актера Олега Стриженова вспомнила, как в 13 лет оказалась в психбольнице
19:15
Армия
Историк Кнутов: ЗРК С-500 не оставит врагам шансов пробить систему ПВО России
19:13
Происшествия
Британскую активистку BLM подстрелили на юге Лондона
19:12
Общество
Дом Юнармии планируют открыть в Приморье
19:12
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер раскритиковали за комбинезон стоимостью 1,3 миллиона рублей
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В США объяснили, чем страшны российские подлодки со «звериным чутьем»

Армия
В США объяснили, чем страшны российские подлодки со «звериным чутьем»
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Вашингтон, 25 мая. Российская подводная лодка «Кондор» со «звериным чутьем» впечатлила журналистов из Соединенных Штатов.

Необычная АПЛ была показана в одном из выпусков передачи «Военная приемка» на телеканале «Звезда». Субмарины типа «Кондор» предназначены для охоты на вражеские стратегические подлодки. Примечательной их особенностью является особая система обнаружения кильватерного следа (СОКС), позволяющая экипажу субмарины находить неприятеля в толще воды.

Как именно работают датчики СОКС — неизвестно, так как информация о принципе работы системы держится в секрете, отметили журналисты американского издания The Drive, внимание которых привлек выпуск «Военной приемки», посвященный «Кондору». Американцы объяснили, чем страшны российские подлодки со «звериным чутьем». Они предположили, что подлодка благодаря особым датчикам может выслеживать вражеские субмарины по изменению плотности воды, создаваемому корпусом и гребными винтами, по остаточным элементам звукопоглощающего покрытия, побочным продуктам регенерации воздуха или радиоактивному следу от работающих генераторов.

Подводные лодки «Кондор» являются очень опасным противником из-за скрытности и «звериного чутья», уверены американские аналитики. Они также напомнили, что эти АПЛ обладают титановыми корпусами, устойчивыми к коррозии и большим глубинам, а также мощным вооружением.

Ранее британские эксперты рассказали, зачем российское военное руководство регулярно посылает подводные лодки к рубежам Великобритании.

россия подлодка субмарина the drive кондор
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