В США объяснили, чем страшны российские подлодки со «звериным чутьем»

Вашингтон, 25 мая. Российская подводная лодка «Кондор» со «звериным чутьем» впечатлила журналистов из Соединенных Штатов.

Необычная АПЛ была показана в одном из выпусков передачи «Военная приемка» на телеканале «Звезда». Субмарины типа «Кондор» предназначены для охоты на вражеские стратегические подлодки. Примечательной их особенностью является особая система обнаружения кильватерного следа (СОКС), позволяющая экипажу субмарины находить неприятеля в толще воды.

Как именно работают датчики СОКС — неизвестно, так как информация о принципе работы системы держится в секрете, отметили журналисты американского издания The Drive, внимание которых привлек выпуск «Военной приемки», посвященный «Кондору». Американцы объяснили, чем страшны российские подлодки со «звериным чутьем». Они предположили, что подлодка благодаря особым датчикам может выслеживать вражеские субмарины по изменению плотности воды, создаваемому корпусом и гребными винтами, по остаточным элементам звукопоглощающего покрытия, побочным продуктам регенерации воздуха или радиоактивному следу от работающих генераторов.

Подводные лодки «Кондор» являются очень опасным противником из-за скрытности и «звериного чутья», уверены американские аналитики. Они также напомнили, что эти АПЛ обладают титановыми корпусами, устойчивыми к коррозии и большим глубинам, а также мощным вооружением.

Ранее британские эксперты рассказали, зачем российское военное руководство регулярно посылает подводные лодки к рубежам Великобритании.