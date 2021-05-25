Внучка актера Олега Стриженова вспомнила, как в 13 лет оказалась в психбольнице

Москва, 25 мая. Внучка актера Олега Стриженова, блогер Александра Стриженова рассказала, как попала в психбольницу после скандала с матерью.

Девушка поделилась внезапными откровениями на своей странице в Instagram. Внучка актера вспомнила, как в 13 лет захотела покрасить волосы в черный цвет, чем очень разозлила свою мать, актрису Наталью Стриженову. Однако внучка актера заранее купила краску, откладывая деньги в течение месяца, и все же изменила цвет волос без разрешения.

«То, что случилось после, как страшный сон до сих пор. Мама ругается, бьет, кричит, таскает за волосы. Я убегаю к бабушке, ища защиты, она тоже ругает, но не сильно», — написала Стриженова.

Пытаясь успокоиться, блогер выпила рецептурные таблетки, которые прописывали ее матери и бабушке. После этого она заснула, а проснулась в психбольнице в смирительной рубашке. При этом Стриженову никто не хотел забирать из лечебницы.

«Пришла мама. Я просила, плакала, а в итоге снова оказалась связанной — мне сделали укол, сказав, чтобы я успокоилась...» — поделилась блогер.

В итоге внучку актера забрала из психбольницы бабушка. После этих событий жизнь Стриженовой перевернулась, и она пристрастилась к алкоголю.

На долю девушки выпало немало испытаний. Ранее она рассказывала об отце-насильнике, из-за которого ей пришлось пережить немало ужасов.