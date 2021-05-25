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новостей
19:39
Общество
Авиакомпания «Белавиа» прекращает рейсы в ряд украинских городов
19:37
Общество
Почти тонну упаковок кокаина прибило к берегам Великобритании
19:36
Происшествия
Лесник в обмен на машину закрыл глаза на незаконную вырубку дуба в Приморье
19:34
Общество
Проект закона о внесении вакцинации от COVID-19 в календарь прививок поступил в ГД
19:34
Общество
Определены знаки зодиака мужей-тиранов
19:30
Общество
ФАН выяснил, где психологи из тульских исправительных колоний черпают силы для работы
19:28
Политика
Депутат Госдумы РФ назвал замену белорусского флага в Риге преступлением
19:28
Происшествия
Вице-губернатора Владимирской области подозревают в махинациях при строительстве дороги
19:27
Общество
Очисткой Финского залива в Петербурге займутся более 400 волонтеров
19:27
Происшествия
Старшеклассники на машине вылетели с трассы и упали на чужой дом в Миссури
19:22
Весь мир
Фонд борьбы с репрессиями поможет родственникам мигранта, убитого полицией Канады
19:21
Экономика
Эксперт Песков рассказал о том, как увеличить число самозанятых в России
19:20
ФАН-ТВ
Путин обозначил приоритеты развития российской армии. События дня
19:18
Армия
В США объяснили, чем страшны российские подлодки со «звериным чутьем»
19:17
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Историк Кнутов: ЗРК С-500 не оставит врагам шансов пробить систему ПВО России

Армия
Историк Кнутов: ЗРК С-500 не оставит врагам шансов пробить систему ПВО России
mil.ru  /  Прессс-лужба Министерства обороны РФ

Москва, 25 мая. Российский зенитно-ракетный комплекс С-500 не оставит шансов пробить российскую систему противовоздушной обороны, считает военный эксперт Юрий Кнутов.

Испытания новейшего ЗРК С-500 «Прометей» практически подошли к концу, сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе открытия серии оборонных совещаний в Сочи. Он уточнил, что этот комплекс является следующим в очереди на поставку в ВС России. Кроме того, Минобороны РФ продолжает оснащать силы ПВО страны системами С-400 «Триумф», добавил он.

Отечественный комплекс С-500 является средством противовоздушной и противоракетной обороны, способным бороться, в частности, с межконтинентальными баллистическими ракетами и космическими спутниками, отметил член Общероссийской организации «Офицеры России», директор Музея войск ПВО, военный историк Юрий Кнутов в комментарии для Федерального агентства новостей. Он подчеркнул, что С-400 же больше заточен под противовоздушную оборону, причем этот уникальный ЗРК обладает внушительным арсеналом различных ракет.

«Прометей» не заменит в войсках С-400, а будет работать в паре с ним, уверен эксперт. Он уточнил, что из различных зенитно-ракетных комплексов будут создаваться смешанные группировки ПВО, образующие буквально непробиваемую эшелонированную противовоздушную и противоракетную оборону, которую не сможет преодолеть ни один враг.

«Комплексы могут быть завязаны в единую сеть и работать как одна система под управлением компьютеров с элементами искусственного интеллекта. Это обеспечивает создание эшелонированной системы ПВО, которую очень сложно пробить, а по сути — невозможно», — констатировал Кнутов.

Ранее в российском министерстве обороны сообщили об успешном проведении учений расчетов ЗРК С-400 на территории Крымского полуострова.

россия с-400 пво с-500 кнутов
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