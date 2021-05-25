Британскую активистку BLM подстрелили на юге Лондона

Лондон, 25 мая. Британская активистка BLM Саша Джонсон была ранена в голову на юге британской столицы. В настоящий момент защитница прав темнокожих находится в критическом состоянии в больнице.

Нападение на Сашу Джонсон произошло рано утром в районе Пекхэма, Южный Лондон. Неизвестный злоумышленник выстрелил в активистку BLM возле ее дома, после чего скрылся. Девушку госпитализировали в больницу с огнестрельным ранением головы, врачи оценивают ее состояние как критическое. Об инциденте сообщает NBC News.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили 27-летнюю британку с огнестрельным ранением. В настоящий момент девушка остается в больнице с «опасными для жизни травмами». Известно, что подруга потерпевшей назвала предположительную причину нападения на Сашу Джонсон. По мнению англичанки, стрельба была связана с разборками конкурирующих банд, и Саша стала случайной жертвой.

Известно, что раненная активистка является членом «Партии инициативы» — небольшой британской политической группы, созданной для поддержки «включения» чернокожих и рабочих в общественную жизнь Соединенного Королевства. В СМИ поступила информация, что мать пострадавшей получала многочисленные угрозы в связи с активной позицией дочери.

Пока никаких арестов по делу о стрельбе не было. В полиции заявили, что расследование находится на ранней стадии, и проводятся специальные мероприятия для установления обстоятельств преступления.