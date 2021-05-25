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25 мая 19:41
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новостей
19:40
Технологии
Москва и Эр-Рияд готовят совместную космическую пилотируемую миссию
19:39
Общество
Авиакомпания «Белавиа» прекращает рейсы в ряд украинских городов
19:37
Общество
Почти тонну упаковок кокаина прибило к берегам Великобритании
19:36
Происшествия
Лесник в обмен на машину закрыл глаза на незаконную вырубку дуба в Приморье
19:34
Общество
Проект закона о внесении вакцинации от COVID-19 в календарь прививок поступил в ГД
19:34
Общество
Определены знаки зодиака мужей-тиранов
19:30
Общество
ФАН выяснил, где психологи из тульских исправительных колоний черпают силы для работы
19:28
Политика
Депутат Госдумы РФ назвал замену белорусского флага в Риге преступлением
19:28
Происшествия
Вице-губернатора Владимирской области подозревают в махинациях при строительстве дороги
19:27
Общество
Очисткой Финского залива в Петербурге займутся более 400 волонтеров
19:27
Происшествия
Старшеклассники на машине вылетели с трассы и упали на чужой дом в Миссури
19:22
Весь мир
Фонд борьбы с репрессиями поможет родственникам мигранта, убитого полицией Канады
19:21
Экономика
Эксперт Песков рассказал о том, как увеличить число самозанятых в России
19:20
ФАН-ТВ
Путин обозначил приоритеты развития российской армии. События дня
19:18
Армия
В США объяснили, чем страшны российские подлодки со «звериным чутьем»
19:17
Шоу-бизнес
Внучка актера Олега Стриженова вспомнила, как в 13 лет оказалась в психбольнице
19:15
Армия
Историк Кнутов: ЗРК С-500 не оставит врагам шансов пробить систему ПВО России
19:13
Происшествия
Британскую активистку BLM подстрелили на юге Лондона
19:12
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Британскую активистку BLM подстрелили на юге Лондона

Происшествия
Британскую активистку BLM подстрелили на юге Лондона
pixabay.com  /  Diego Fabian Parra Pabon

Лондон, 25 мая. Британская активистка BLM Саша Джонсон была ранена в голову на юге британской столицы. В настоящий момент защитница прав темнокожих находится в критическом состоянии в больнице.

Нападение на Сашу Джонсон произошло рано утром в районе Пекхэма, Южный Лондон. Неизвестный злоумышленник выстрелил в активистку BLM возле ее дома, после чего скрылся. Девушку госпитализировали в больницу с огнестрельным ранением головы, врачи оценивают ее состояние как критическое. Об инциденте сообщает NBC News.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили 27-летнюю британку с огнестрельным ранением. В настоящий момент девушка остается в больнице с «опасными для жизни травмами». Известно, что подруга потерпевшей назвала предположительную причину нападения на Сашу Джонсон. По мнению англичанки, стрельба была связана с разборками конкурирующих банд, и Саша стала случайной жертвой.

Известно, что раненная активистка является членом «Партии инициативы» — небольшой британской политической группы, созданной для поддержки «включения» чернокожих и рабочих в общественную жизнь Соединенного Королевства. В СМИ поступила информация, что мать пострадавшей получала многочисленные угрозы в связи с активной позицией дочери.

Пока никаких арестов по делу о стрельбе не было. В полиции заявили, что расследование находится на ранней стадии, и проводятся специальные мероприятия для установления обстоятельств преступления.

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