Кайли Дженнер раскритиковали за комбинезон стоимостью 1,3 миллиона рублей

Лос-Анджелес, 25 мая. Американская модель Кайли Дженнер опубликовала фото в Instagram-аккаунте, на котором показала новый стильный образ. Однако вместо комплиментов звезду ожидала волна негодования.

В кадре 23-летняя Кайли Дженнер предстала в брендовом комбинезоне Versace. Черный наряд выгодно подчеркнул фигуру звезды, а пикантный вырез со шнуровкой во всей красе показал ее аппетитные формы. Однако корреспонденты британского таблоида The Sun обратили внимание на стоимость комбинезона.

Трендовая вещь обошлась модели в 1,3 миллиона рублей. Однако целиком образ Кайли Дженнер стоит еще дороже — приблизительно на 200 тысяч рублей. Стоимость небольших сережек, которыми звезда дополнила наряд, составляет 25 тысяч рублей. Туфли от бренда Versace — еще 72 тысячи рублей, а также сумка уже упомянутой марки — 112 тысяч рублей.

Подписчики модели в комментариях не скрывали своего шока от такого дорогостоящего образа. Несмотря на то, что Кайли Дженнер признали самой высокооплачиваемой знаменитостью прошлого года, фолловеры в пух и прах раскритиковали такие бессмысленные траты.

«Это безумие!»; «Почти 1,5 миллиона за комбинезон? Какого черта?»; «Этот комбинезон стоит больше, чем мое обучение», — негодовали пользователи Сети.

Ранее Кайли Дженнер перестала скрывать свои отношения с защитником «Финикс Санз» Девином Букером. Парочка вместе прогулялась по городу, а вечером поужинала в одном из ресторанов в Нью-Йорке.