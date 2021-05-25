Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
25 мая 19:41
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:40
Технологии
Москва и Эр-Рияд готовят совместную космическую пилотируемую миссию
19:39
Общество
Авиакомпания «Белавиа» прекращает рейсы в ряд украинских городов
19:37
Общество
Почти тонну упаковок кокаина прибило к берегам Великобритании
19:36
Происшествия
Лесник в обмен на машину закрыл глаза на незаконную вырубку дуба в Приморье
19:34
Общество
Проект закона о внесении вакцинации от COVID-19 в календарь прививок поступил в ГД
19:34
Общество
Определены знаки зодиака мужей-тиранов
19:30
Общество
ФАН выяснил, где психологи из тульских исправительных колоний черпают силы для работы
19:28
Политика
Депутат Госдумы РФ назвал замену белорусского флага в Риге преступлением
19:28
Происшествия
Вице-губернатора Владимирской области подозревают в махинациях при строительстве дороги
19:27
Общество
Очисткой Финского залива в Петербурге займутся более 400 волонтеров
19:27
Происшествия
Старшеклассники на машине вылетели с трассы и упали на чужой дом в Миссури
19:22
Весь мир
Фонд борьбы с репрессиями поможет родственникам мигранта, убитого полицией Канады
19:21
Экономика
Эксперт Песков рассказал о том, как увеличить число самозанятых в России
19:20
ФАН-ТВ
Путин обозначил приоритеты развития российской армии. События дня
19:18
Армия
В США объяснили, чем страшны российские подлодки со «звериным чутьем»
19:17
Шоу-бизнес
Внучка актера Олега Стриженова вспомнила, как в 13 лет оказалась в психбольнице
19:15
Армия
Историк Кнутов: ЗРК С-500 не оставит врагам шансов пробить систему ПВО России
19:13
Происшествия
Британскую активистку BLM подстрелили на юге Лондона
19:12
Общество
Дом Юнармии планируют открыть в Приморье
19:12
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер раскритиковали за комбинезон стоимостью 1,3 миллиона рублей
Все новости
25 мая 19:41
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:40
Технологии
Москва и Эр-Рияд готовят совместную космическую пилотируемую миссию
19:39
Общество
Авиакомпания «Белавиа» прекращает рейсы в ряд украинских городов
19:37
Общество
Почти тонну упаковок кокаина прибило к берегам Великобритании
19:36
Происшествия
Лесник в обмен на машину закрыл глаза на незаконную вырубку дуба в Приморье
19:34
Общество
Проект закона о внесении вакцинации от COVID-19 в календарь прививок поступил в ГД
19:34
Общество
Определены знаки зодиака мужей-тиранов
19:30
Общество
ФАН выяснил, где психологи из тульских исправительных колоний черпают силы для работы
19:28
Политика
Депутат Госдумы РФ назвал замену белорусского флага в Риге преступлением
19:28
Происшествия
Вице-губернатора Владимирской области подозревают в махинациях при строительстве дороги
19:27
Общество
Очисткой Финского залива в Петербурге займутся более 400 волонтеров
19:27
Происшествия
Старшеклассники на машине вылетели с трассы и упали на чужой дом в Миссури
19:22
Весь мир
Фонд борьбы с репрессиями поможет родственникам мигранта, убитого полицией Канады
19:21
Экономика
Эксперт Песков рассказал о том, как увеличить число самозанятых в России
19:20
ФАН-ТВ
Путин обозначил приоритеты развития российской армии. События дня
19:18
Армия
В США объяснили, чем страшны российские подлодки со «звериным чутьем»
19:17
Шоу-бизнес
Внучка актера Олега Стриженова вспомнила, как в 13 лет оказалась в психбольнице
19:15
Армия
Историк Кнутов: ЗРК С-500 не оставит врагам шансов пробить систему ПВО России
19:13
Происшествия
Британскую активистку BLM подстрелили на юге Лондона
19:12
Общество
Дом Юнармии планируют открыть в Приморье
19:12
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер раскритиковали за комбинезон стоимостью 1,3 миллиона рублей
Все новости

Кайли Дженнер раскритиковали за комбинезон стоимостью 1,3 миллиона рублей

Шоу-бизнес
Кайли Дженнер раскритиковали за комбинезон стоимостью 1,3 миллиона рублей
instagram.com  /  @kyliejenner

Лос-Анджелес, 25 мая. Американская модель Кайли Дженнер опубликовала фото в Instagram-аккаунте, на котором показала новый стильный образ. Однако вместо комплиментов звезду ожидала волна негодования.

В кадре 23-летняя Кайли Дженнер предстала в брендовом комбинезоне Versace. Черный наряд выгодно подчеркнул фигуру звезды, а пикантный вырез со шнуровкой во всей красе показал ее аппетитные формы. Однако корреспонденты британского таблоида The Sun обратили внимание на стоимость комбинезона.

Трендовая вещь обошлась модели в 1,3 миллиона рублей. Однако целиком образ Кайли Дженнер стоит еще дороже — приблизительно на 200 тысяч рублей. Стоимость небольших сережек, которыми звезда дополнила наряд, составляет 25 тысяч рублей. Туфли от бренда Versace — еще 72 тысячи рублей, а также сумка уже упомянутой марки — 112 тысяч рублей.

Подписчики модели в комментариях не скрывали своего шока от такого дорогостоящего образа. Несмотря на то, что Кайли Дженнер признали самой высокооплачиваемой знаменитостью прошлого года, фолловеры в пух и прах раскритиковали такие бессмысленные траты.

«Это безумие!»;

«Почти 1,5 миллиона за комбинезон? Какого черта?»;

«Этот комбинезон стоит больше, чем мое обучение», — негодовали пользователи Сети.

Ранее Кайли Дженнер перестала скрывать свои отношения с защитником «Финикс Санз» Девином Букером. Парочка вместе прогулялась по городу, а вечером поужинала в одном из ресторанов в Нью-Йорке.

мода дженнер стиль наряд
Комментировать

Вернуться назад

Самое популярное
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Политика 134834 24 мая 2021
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 128995 23 мая 2021
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Общество 76854 24 мая 2021
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Политика 65235 23 мая 2021
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Политика 50571 24 мая 2021
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Все новости / Шоу-бизнес / Кайли Дженнер раскритиковали за комбинезон стоимостью 1,3 миллиона рублей
Рейтинг@Mail.ru