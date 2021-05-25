Плевок в сторону Запада: немецкий политолог объяснил истерию вокруг рейса Ryanair



Скандал с вынужденным приземлением рейса Ryanair в Минске и арестом находящегося на его борту создателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича набирает обороты. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен грозит Минску «серьезным ответом Евросоюза». Евросовет призывает авиаперевозчиков избегать перелетов через Белоруссию, а глава МИД Британии Доминик Рааб и вовсе предлагает ввести дополнительные санкции против проекта «Северный поток — 2», хотя непонятно, как российский газопровод связан с действиями белорусских властей.

Как далеко Запад зайдет в своей истерии? Что за «серьезный ответ» готовит Евросоюз? Почему Великобритания из-за минского инцидента грозит санкциями России? На эти вопросы ответили немецкий политолог, журналист-международник Александр Рар и специальный корреспондент ФАН в Риге Карен Маркарян в рамках прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Инцидент с рейсом Ryanair и арест Романа Протасевича Запад воспринял, как плевок в свою сторону, считает Александр Рар. По его мнению, своими действиями Лукашенко показал — ему все равно, что говорит Европа и какие ответные шаги она предпримет.

«Фактически арестовали человека, который получил политическое убежище в Европе. Санкции, которые будут введены, а именно, запрет белорусским авиакомпаниям летать в ЕС, какое-то время будут действовать. Но более жестких мер не последует», — считает немецкий политолог.

Он объяснил это тем, что Евросоюз так или иначе заинтересован в транспортном коридоре в сторону Азии и центральной части России. Полностью блокировать небо над Белоруссией — недальновидный шаг. Ведь через Украину летать опасно — на востоке страны война. Поэтому, уверен политолог, ЕС ограничится только санкциями против белорусских авиалиний, а также введением запрета на въезд в Европу для Александра Лукашенко и его окружения.

Global Look Press / facebook.com / pr0tez

При этом заявление главы МИД Британии, который из-за инцидента с рейсом Ryanair в Минске предложил ввести очередные санкции против российского газопровода «Северный поток — 2», Рар назвал безумным. Он сравнил нынешнее поведение Великобритании с действиями стран Прибалтики, которые ищут любой повод втянуть Россию в тот или иной конфликт и обвиняют ее во всех грехах.

«Сейчас в Англии и Прибалтике продвигается мысль, что Лукашенко — пешка и марионетка Путина, что это все затея России. Но я убежден, что если Запад и дальше так будет действовать, продолжать вводить санкции против РФ, они только усугубят геополитический конфликт», — заявил политолог.

Прибалтика и вовсе отреагировала на инцидент с арестом Протасевича по-хамски. В Риге во время проведения чемпионата мира по хоккею официальный флаг Белоруссии показательно заменили на оппозиционный — бело-красно-белый (БЧБ). Мэр латвийской столицы Мартиньш Стакис свое решение объяснил тем, что государственный символ Белоруссии — это символ терроризма.

Специальный корреспондент ФАН в Риге Карен Маркарян рассказал, что белорусский и российский флаги снимали демонстративно, в присутствии самого мэра и представителя МИД Латвии. Потом российский флаг заменили на флаг олимпийского комитета РФ. Получилось, что теперь он соседствует с флагом БЧБ.

«Это оппозиционный флаг, который запятнал себя тем, что его использовали предатели во время фашисткой оккупации Белоруссии. Эти отголоски ведут к Польско-литовскому княжеству», — объяснил журналист.

По его словам, вернуть официальный символ Белоруссии на флагшток не получится, в дело незамедлительно вмешается полиция. Сейчас между странами разворачивается настоящая дипломатическая война, уверен корреспондент. В Белорусском посольстве полным ходом идет подготовка к отъезду дипломатов. Фактически там останется один только сторож, поделился Маркарян.

ИА Народные новости / Александр Рар

Александр Рар в свою очередь не исключил, что Запад может попытаться воспользоваться ситуацией, чтобы опять раскачать ситуацию внутри республики.

«Они, скорее всего, надеются, что в Белоруссии возобновятся демонстрации. Может быть, неслучайно сам Запад делает сейчас все, чтобы простые граждане страны не могли въехать в Европу и выехать из нее. В той же Германии очень много белорусских студентов, которые не смогут вернуться на учебу или, наоборот, в свою страну — наземным путем это сделать очень сложно и дорого. Надеюсь, Европа поймет, что нельзя запирать на ключ гражданское общество Белоруссии и создавать проблемы для простых, нормальных людей, которые никоим образом не связаны с этой конфликтной ситуацией», — прокомментировал Рар.

Политолог уверен: одной из основных целей ареста Протасевича было желание белорусских властей показать, что любого оппозиционера или политического противника можно вытащить из уютного европейского угла и отдать под суд у себя в стране. Однако несмотря не то, что эта цель достигнута, у нее есть и обратная сторона. Теперь на Западе о Лукашенко все громче и громче будут говорить не просто как о авторитарном лидере, а как о кровавом диктаторе, которого надо сместить, добавил Александр Рар.