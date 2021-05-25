ФАН выяснил, где психологи из тульских исправительных колоний черпают силы для работы

Тула, 25 мая. Старший психолог психологической лаборатории лечебно-исправительного учреждения №3 Ксения Харитонова стала победителем регионального этапа конкурса «Лучший психолог уголовно-исполнительной системы Российской Федерации». Теперь ей предстоит представлять Тульскую область на втором этапе конкурса по Центральному федеральному округу.

Высокий уровень профессиональной подготовки тульских пенитенциарных психологов неоднократно отмечался на Всероссийском этапе данного конкурса. ФАН пообщался с начальником психологической службы УФСИН России по Тульской области Анастасией Смирновой и узнал о незаменимой функции психологов в колониях.

«Важность нашей профессии неоценима, так как это проходит в условиях изоляции. Люди лишены прямого общения и контактов, они испытывают стресс. Психологии работают с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, а также с сотрудниками и членами их семей. Стоит отметить, что осужденные бывают разных категорий. Например, склонные к членовредительству, осужденные, склонные к побегам и целый ряд других, не менее сложных категорий. С ними проводится различная работа: тестирование, аудио-визуальная диагностика. Также психологи организуют лекции, тренинги», — говорит Анастасия Вячеславовна.

Под сложных «клиентов» разрабатывают индивидуальные психо-коррекционные программы. Особое внимание уделяется профилактике алкогольной и наркотической зависимости, а также стрессовых состояний. Если человек попадает в пенитенциарное заведение впервые, то с ним занимаются по одной программе. Если же «ходка» вторая или третья, то это совсем другая история, а, соответственно, и другая программа. Также особое внимание уделяется так называемой криминальной зараженности. Упор делается на несовершеннолетних.

Психологи сопровождают обитателей колонии на протяжении всего срока их отсидки. Помогают адаптироваться и привыкнуть к новому месту.

пресс-служба УФСИН России по Тульской области /

Но есть и другая сторона медали. Когда срок подходит к концу, осужденных надо подготовить к выходу на свободу. Ведь для них это не менее сложный жизненный этап. Надо начинать заново жить среди обычных людей. И на сколько им это удастся, тоже во многом зависит от психологов.

«У нас есть «Школа подготовки к освобождению». Здесь используется так называемая программа ре-социализации. Мы их адаптируем, помогаем строить картинку жизни, чтобы отныне они не возвращались в эти стены. Осужденных важно правильно подготовить к принятию свободы. Сроки у всех разные, соответственно, и подход ко всем разный. Ведь некоторые категории проводят в заключении по 20 лет», — продолжает собеседница ФАН.

По словам Анастасии Смирновой, это очень интересная работа. Она затягивает.

«Здесь есть отдача. Мы видим результат своей работы. А это говорит о том, что наш труд не проходит даром. Когда у человека исчезает тревожность, когда он тебе улыбается, с радостью приходит на занятия с тобой, то что может быть лучше? Получается, что мы – психологи – работаем не зря», — говорит Анастасия Вячеславовна.

Для контингента колонии эти занятия не просто необходимость: они, по сути, являются своеобразной отдушиной. Тем более, что в Тульской области пенитенциарные психологи — сильные специалисты. Высокий уровень их подготовки неоднократно отмечался на различных профессиональных конкурсах. Они постоянно занимаются саморазвитием. Например, в прошлом году Дарья Иванкова — начальник лаборатории исправительной колонии № 2 — завоевала первое место среди психологов по России на конкурсе «Лучший психолог уголовно-исполнительной системы Российской Федерации». Когда людям отдаешь душу — надо откуда-то черпать силы. У психологов это отлично получается.