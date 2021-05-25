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25 мая 19:41
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:40
Технологии
Москва и Эр-Рияд готовят совместную космическую пилотируемую миссию
19:39
Общество
Авиакомпания «Белавиа» прекращает рейсы в ряд украинских городов
19:37
Общество
Почти тонну упаковок кокаина прибило к берегам Великобритании
19:36
Происшествия
Лесник в обмен на машину закрыл глаза на незаконную вырубку дуба в Приморье
19:34
Общество
Проект закона о внесении вакцинации от COVID-19 в календарь прививок поступил в ГД
19:34
Общество
Определены знаки зодиака мужей-тиранов
19:30
Общество
ФАН выяснил, где психологи из тульских исправительных колоний черпают силы для работы
19:28
Политика
Депутат Госдумы РФ назвал замену белорусского флага в Риге преступлением
19:28
Происшествия
Вице-губернатора Владимирской области подозревают в махинациях при строительстве дороги
19:27
Общество
Очисткой Финского залива в Петербурге займутся более 400 волонтеров
19:27
Происшествия
Старшеклассники на машине вылетели с трассы и упали на чужой дом в Миссури
19:22
Весь мир
Фонд борьбы с репрессиями поможет родственникам мигранта, убитого полицией Канады
19:21
Экономика
Эксперт Песков рассказал о том, как увеличить число самозанятых в России
19:20
ФАН-ТВ
Путин обозначил приоритеты развития российской армии. События дня
19:18
Армия
В США объяснили, чем страшны российские подлодки со «звериным чутьем»
19:17
Шоу-бизнес
Внучка актера Олега Стриженова вспомнила, как в 13 лет оказалась в психбольнице
19:15
Армия
Историк Кнутов: ЗРК С-500 не оставит врагам шансов пробить систему ПВО России
19:13
Происшествия
Британскую активистку BLM подстрелили на юге Лондона
19:12
Общество
Дом Юнармии планируют открыть в Приморье
19:12
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер раскритиковали за комбинезон стоимостью 1,3 миллиона рублей
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Актриса Дарья Мороз раскрыла причину развода с Богомоловым

Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мороз раскрыла причину развода с Богомоловым
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 25 мая. Популярная актриса театра и кино Дарья Мороз опровергла слухи, что причиной краха ее брака с режиссером Константином Богомоловым стала Ксения Собчак.

Звезда призналась, что отношения с супругом начали портиться задолго до того, как он закрутил роман с телеведущей Ксенией Собчак. И Мороз, и Богомолов осознавали, что в их браке наступил кризис. Однако тяжелее всего проблемы в семейной жизни переживала актриса. Именно она озвучила назревшую мысль о разводе — к тому моменту звезда размышляла о разрыве около года.

«Это были сугубо внутренние, личностные причины: и мои, и Костины. Мои в первую очередь. <...> Вероятно, внутри какой-то был кризис, который я внутри не переборола. Хотя, наверное, должна была. Я устала тогда очень. Я вошла в стену такую, совсем глухую», — объяснила Мороз свой состояние в интервью YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».

Актриса рассказала, что, как и многие женщины в подобной ситуации, испытывала сильный страх. По словам звезды, она боялась так кардинально изменить свою жизнь. Однако пока Мороз тянула время и пыталась найти иной выход, напряженные отношения с мужем только усугублялись. Она отметила, что они с Богомоловым оба очень властные, что безусловно негативно отражалось на их браке.

В итоге артистка приняла непростое решение о разводе. Однако самым сложным оказалось сообщить о расставании дочери Ане. Мороз призналась, что они с Богомоловым очень переживали за чувства наследницы и боялись, что их разрыв сильно ударит по ребенку.

развод отношения мороз богомолов
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