Актриса Дарья Мороз раскрыла причину развода с Богомоловым

Москва, 25 мая. Популярная актриса театра и кино Дарья Мороз опровергла слухи, что причиной краха ее брака с режиссером Константином Богомоловым стала Ксения Собчак.

Звезда призналась, что отношения с супругом начали портиться задолго до того, как он закрутил роман с телеведущей Ксенией Собчак. И Мороз, и Богомолов осознавали, что в их браке наступил кризис. Однако тяжелее всего проблемы в семейной жизни переживала актриса. Именно она озвучила назревшую мысль о разводе — к тому моменту звезда размышляла о разрыве около года.

«Это были сугубо внутренние, личностные причины: и мои, и Костины. Мои в первую очередь. <...> Вероятно, внутри какой-то был кризис, который я внутри не переборола. Хотя, наверное, должна была. Я устала тогда очень. Я вошла в стену такую, совсем глухую», — объяснила Мороз свой состояние в интервью YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».

Актриса рассказала, что, как и многие женщины в подобной ситуации, испытывала сильный страх. По словам звезды, она боялась так кардинально изменить свою жизнь. Однако пока Мороз тянула время и пыталась найти иной выход, напряженные отношения с мужем только усугублялись. Она отметила, что они с Богомоловым оба очень властные, что безусловно негативно отражалось на их браке.

В итоге артистка приняла непростое решение о разводе. Однако самым сложным оказалось сообщить о расставании дочери Ане. Мороз призналась, что они с Богомоловым очень переживали за чувства наследницы и боялись, что их разрыв сильно ударит по ребенку.