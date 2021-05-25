Сатановский заявил об угрозе вооруженного конфликта между Белоруссией и Латвией

Москва, 25 мая. Противоречия между Латвией и Белоруссией могут привести к полномасштабному вооруженному конфликту. Об этом заявил политолог Евгений Сатановский.

Белоруссия и Латвия 24 мая взаимно выслали дипломатов. К таким последствиям привел скандальный инцидент с участием мэра Риги Мартиньша Стакиса и министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича, которые сорвали флаг Белоруссии, находившийся в центре города вместе с флагами стран — участниц ЧМ-2021 по хоккею. При этом политики заменили белорусский флаг бело-красно-белым полотном, который признан в Белоруссии признан экстремистским, передает «НьюИнформ».

Сатановский уверен, что дальнейшее обострение отношений между республиками может спровоцировать вооруженное противостояние.

«Флаг есть символ государства. Можно к этому относиться серьезно, можно наплевательски, как латыши, но, вообще-то то, что произошло в Риге — вполне резонный повод для объявления войны. И если вдруг она начнется, Латвия у Белоруссии не выиграет. Даже не потому, что у обеих под боком Россия, а просто по определению. Не тот масштаб страны, не те параметры вооруженных сил», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея (IIHF) направила письмо властям Риги, в котором назвала неприемлемым инцидент с заменой флага Белоруссии.