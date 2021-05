Фонд борьбы с репрессиями поможет родственникам мигранта, убитого полицией Канады

Мейпл-Ридж, 25 мая. Мигрант по имени Кьяу Нейн Дин был застрелен офицерами Королевской полиции Канады, которых попросили помочь доставить его в клинику для психиатрического освидетельствования. На случай полицейской жестокости обратил внимание российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР), который намерен помочь родственникам жертвы добиться справедливости.

54-летний Кьяу Дин был убит 11 августа 2019 года, когда его сестра Тант Дин попросила полицейских помочь перевезти его больницу. Дин страдал от шизофрении и нуждался в наблюдении врачей; родные знали, что иногда он может отказаться идти по доброй воле, однако не представляет опасности для окружающих.

На всякий случай сестра предупредила полицейских, что Дин не вооружен, — однако когда они вошли в комнату, прозвучали три выстрела. Полицейские заявили, что мужчина попытался броситься на них с ножом — и якобы разряд электрошокера не смог остановить его, только две пули в голову. Родные убитого категорически отрицают возможность нападения.

Как рассказал канадскому телеканалу CBC брат погибшего, Кьяу Дин «обожал полицию» и даже собирал коллекцию полицейских значков. Сестра Дина убеждена — канадские полицейские убили его, потому что он соответствовал образу «бедного иммигранта».

После 13 месяцев расследования Управление независимых расследований (IIO) Канады отказалось предъявлять обвинения офицерам, которые застрелили Кьяу Дина в собственном кресле. Адвокат семьи Нил Чантлер отмечает, что отчет IIO содержит противоречия: так, следователи одновременно заявили, что «полицейские настояли на том, чтобы войти в комнату, поскольку не ожидали никакой угрозы», но при этом «вошли с оружием и шокером наготове на случай возможной угрозы».

7/ Aspects of the IIO’s decision are impossible to reconcile. The IIO finds it was reasonable for police to enter the bedroom as they did not anticipate any trouble. It was also reasonable for police to enter with Taser and firearm drawn, to “deal with the risk of bodily harm.”