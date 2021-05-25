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25 мая 19:41
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:39
Общество
Авиакомпания «Белавиа» прекращает рейсы в ряд украинских городов
19:37
Общество
Почти тонну упаковок кокаина прибило к берегам Великобритании
19:36
Происшествия
Лесник в обмен на машину закрыл глаза на незаконную вырубку дуба в Приморье
19:34
Общество
Проект закона о внесении вакцинации от COVID-19 в календарь прививок поступил в ГД
19:34
Общество
Определены знаки зодиака мужей-тиранов
19:30
Общество
ФАН выяснил, где психологи из тульских исправительных колоний черпают силы для работы
19:28
Политика
Депутат Госдумы РФ назвал замену белорусского флага в Риге преступлением
19:28
Происшествия
Вице-губернатора Владимирской области подозревают в махинациях при строительстве дороги
19:27
Общество
Очисткой Финского залива в Петербурге займутся более 400 волонтеров
19:27
Происшествия
Старшеклассники на машине вылетели с трассы и упали на чужой дом в Миссури
19:22
Весь мир
Фонд борьбы с репрессиями поможет родственникам мигранта, убитого полицией Канады
19:21
Экономика
Эксперт Песков рассказал о том, как увеличить число самозанятых в России
19:20
ФАН-ТВ
Путин обозначил приоритеты развития российской армии. События дня
19:18
Армия
В США объяснили, чем страшны российские подлодки со «звериным чутьем»
19:17
Шоу-бизнес
Внучка актера Олега Стриженова вспомнила, как в 13 лет оказалась в психбольнице
19:15
Армия
Историк Кнутов: ЗРК С-500 не оставит врагам шансов пробить систему ПВО России
19:13
Происшествия
Британскую активистку BLM подстрелили на юге Лондона
19:12
Общество
Дом Юнармии планируют открыть в Приморье
19:12
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер раскритиковали за комбинезон стоимостью 1,3 миллиона рублей
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Фонд борьбы с репрессиями поможет родственникам мигранта, убитого полицией Канады

Весь мир
Фонд борьбы с репрессиями поможет родственникам мигранта, убитого полицией Канады
Pr Scr fondfbr.ru  / 

Мейпл-Ридж, 25 мая. Мигрант по имени Кьяу Нейн Дин был застрелен офицерами Королевской полиции Канады, которых попросили помочь доставить его в клинику для психиатрического освидетельствования. На случай полицейской жестокости обратил внимание российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР), который намерен помочь родственникам жертвы добиться справедливости.

54-летний Кьяу Дин был убит 11 августа 2019 года, когда его сестра Тант Дин попросила полицейских помочь перевезти его больницу. Дин страдал от шизофрении и нуждался в наблюдении врачей; родные знали, что иногда он может отказаться идти по доброй воле, однако не представляет опасности для окружающих.

Фонд борьбы с репрессиями поможет родственникам мигранта, убитого полицией Канады
Global Look Press  / Jonathan Hayward / Keystone Press Agency

На всякий случай сестра предупредила полицейских, что Дин не вооружен, — однако когда они вошли в комнату, прозвучали три выстрела. Полицейские заявили, что мужчина попытался броситься на них с ножом — и якобы разряд электрошокера не смог остановить его, только две пули в голову. Родные убитого категорически отрицают возможность нападения.

«Он просто сидел в своей комнате в кресле, у него была только бутылка», — говорят родственники.

Как рассказал канадскому телеканалу CBC брат погибшего, Кьяу Дин «обожал полицию» и даже собирал коллекцию полицейских значков. Сестра Дина убеждена — канадские полицейские убили его, потому что он соответствовал образу «бедного иммигранта».

«Если бы мой брат бы богатым и белым, они бы не выстрелили», — сокрушается женщина.

После 13 месяцев расследования Управление независимых расследований (IIO) Канады отказалось предъявлять обвинения офицерам, которые застрелили Кьяу Дина в собственном кресле. Адвокат семьи Нил Чантлер отмечает, что отчет IIO содержит противоречия: так, следователи одновременно заявили, что «полицейские настояли на том, чтобы войти в комнату, поскольку не ожидали никакой угрозы», но при этом «вошли с оружием и шокером наготове на случай возможной угрозы».

В апреле 2021 года семья Кьяу Дина все еще полна решимости добиться справедливого наказания для полицейских, убивших их брата. Семья провела в Канаде несколько акций с требованиям справедливости.

Правозащитный ФБР выразил готовность оказать правовую и информационную помощь семье жертвы. Инициативная группа обратилась с просьбой разъяснить ситуацию к министру общественной безопасности и ЧС Биллу Блэру, министру юстиции Дэвиду Ламетти и премьер-министру Канады Джастину Трюдо.

Правозащитный Фонд борьбы с репрессиями был создан в России при содействии предпринимателя Евгения Пригожина. Своей миссией организация видит восстановление справедливости и борьбу с полицейским насилием во всем мире.

фонд борьбы с репрессиями Кьяу Дин
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