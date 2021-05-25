Российские вузы сами определят формат выдачи дипломов

Москва, 25 мая. Формат выдачи дипломов российские вузы определят самостоятельно. Такое заявление сделали в Минобрнауки РФ.

Высшие учебные заведения примут соответствующие решения исходя из эпидемиологической обстановки с коронавирусом в регионах РФ, говорится в сообщении минобрнауки.

Документы от абитуриентов вузы в этом году будут принимать как в очном, так и в заочном форматах. Однако если эпидемиологическая ситуация в РФ не позволит провести вступительные экзамены очно, то они пройдут удаленно.