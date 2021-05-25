Евгений Пригожин вновь одержал победу над Миловым в суде

Москва, 25 мая. Черемушкинский суд удовлетворил иск петербургского бизнесмена Евгения Пригожина к стороннику блогера Алексея Навального Владимиру Милову, сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

На базе Черемушкинского районного суда прошло заседание, в рамках которого был рассмотрен иск предпринимателя о защите чести, достоинства и деловой репутации к Владимиру Милову, распространившему оскорбительную информацию о бизнесмене в интернете.

После изучения предоставленных материалов и выступлений сторон судебный орган удовлетворил исковые требования Евгения Пригожина.

«Признать распространенные сведения недостоверными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца; обязать Милова удалить оспариваемые сведения из сети и опубликовать опровержение; взыскать с ответчика в пользу Евгения Викторовича компенсацию причиненного морального вреда в сумме 50 000 рублей, а также расходы по госпошлине»», — сказано в сообщении.

Prt Scr vk.com / Пресс-служба компании Конкорд