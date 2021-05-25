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25 мая 19:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:39
Общество
Авиакомпания «Белавиа» прекращает рейсы в ряд украинских городов
19:37
Общество
Почти тонну упаковок кокаина прибило к берегам Великобритании
19:36
Происшествия
Лесник в обмен на машину закрыл глаза на незаконную вырубку дуба в Приморье
19:34
Общество
Проект закона о внесении вакцинации от COVID-19 в календарь прививок поступил в ГД
19:34
Общество
Определены знаки зодиака мужей-тиранов
19:30
Общество
ФАН выяснил, где психологи из тульских исправительных колоний черпают силы для работы
19:28
Политика
Депутат Госдумы РФ назвал замену белорусского флага в Риге преступлением
19:28
Происшествия
Вице-губернатора Владимирской области подозревают в махинациях при строительстве дороги
19:27
Общество
Очисткой Финского залива в Петербурге займутся более 400 волонтеров
19:27
Происшествия
Старшеклассники на машине вылетели с трассы и упали на чужой дом в Миссури
19:22
Весь мир
Фонд борьбы с репрессиями поможет родственникам мигранта, убитого полицией Канады
19:21
Экономика
Эксперт Песков рассказал о том, как увеличить число самозанятых в России
19:20
ФАН-ТВ
Путин обозначил приоритеты развития российской армии. События дня
19:18
Армия
В США объяснили, чем страшны российские подлодки со «звериным чутьем»
19:17
Шоу-бизнес
Внучка актера Олега Стриженова вспомнила, как в 13 лет оказалась в психбольнице
19:15
Армия
Историк Кнутов: ЗРК С-500 не оставит врагам шансов пробить систему ПВО России
19:13
Происшествия
Британскую активистку BLM подстрелили на юге Лондона
19:12
Общество
Дом Юнармии планируют открыть в Приморье
19:12
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер раскритиковали за комбинезон стоимостью 1,3 миллиона рублей
19:09
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Латвийский депутат предложил взять под стражу хоккеистов из Белоруссии

Политика
Латвийский депутат предложил взять под стражу хоккеистов из Белоруссии
Федеральное агентство новостей  /  Карен Маркарян

Рига, 25 мая. Латвия должна взять белорусскую хоккейную команду под стражу до решения Минска выпустить «всех политзаключенных». Об этом депутат сейма республики Айгарс Бикше написал в Facebook.

Парламентарий считает, что Европейскому союзу следует проявлять больше смелости во внешней политике. По его мнению, применение санкций или замена государственного флага вряд ли позволят изменить ситуацию.

Речь идет об инциденте, который произошел в центральной части латвийской столицы. Там расположены флаги стран — участниц чемпионата мира по хоккею. Мэр Риги Мартиньш Стакис лично поспособствовал замене официального белорусского символа на бело-красно-белое полотно, которое используют противники официального Минска.

Действия рижских властей спровоцировали дипломатический скандал. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщал, что все сотрудники латвийского посольства получили предложение покинуть Минск. Рига ответила зеркальными мерами.

Мэрия Вильнюса ранее заменила городской флаг на бело-красно-белый стяг. Представители Министерства иностранных дел Литвы заявили, что не получали после инцидента ноту от Минска. Они также напомнили, что посол страны в Белоруссии был отозван в Вильнюс для консультаций еще осенью 2020 года.

Латвия белоруссия хоккей флаг бикше
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