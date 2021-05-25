Латвийский депутат предложил взять под стражу хоккеистов из Белоруссии

Рига, 25 мая. Латвия должна взять белорусскую хоккейную команду под стражу до решения Минска выпустить «всех политзаключенных». Об этом депутат сейма республики Айгарс Бикше написал в Facebook.

Парламентарий считает, что Европейскому союзу следует проявлять больше смелости во внешней политике. По его мнению, применение санкций или замена государственного флага вряд ли позволят изменить ситуацию.

Речь идет об инциденте, который произошел в центральной части латвийской столицы. Там расположены флаги стран — участниц чемпионата мира по хоккею. Мэр Риги Мартиньш Стакис лично поспособствовал замене официального белорусского символа на бело-красно-белое полотно, которое используют противники официального Минска.

Действия рижских властей спровоцировали дипломатический скандал. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщал, что все сотрудники латвийского посольства получили предложение покинуть Минск. Рига ответила зеркальными мерами.

Мэрия Вильнюса ранее заменила городской флаг на бело-красно-белый стяг. Представители Министерства иностранных дел Литвы заявили, что не получали после инцидента ноту от Минска. Они также напомнили, что посол страны в Белоруссии был отозван в Вильнюс для консультаций еще осенью 2020 года.