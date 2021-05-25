Пресняков с нежностью обратился к Орбакайте в день ее 50-летия

Москва, 25 мая. Певец и композитор Владимир Пресняков трогательно поздравил свою бывшую возлюбленную, певицу Кристину Орбакайте с 50-летием.

Исполнитель начал встречаться с дочерью Аллы Пугачевой в середине 1980-х годов. Отношения звездной пары продлились более десяти лет, за это время у них родился общий сын Никита, который сейчас тоже занимается музыкой.

Орбакайте отмечает юбилей 25 мая. В честь этой даты Пресняков с нежностью обратился к ней на своей странице в Instagram. Певец опубликовал архивный кадр с экс-возлюбленной и их общим сыном.

«Дорогая Кристиночка! Сегодня твой день. Я очень рад этому и тому, что ты когда-то появилась на свет! Ведь спустя годы на свет появился наш необыкновенный сын!» — написал композитор.

Пресняков поблагодарил Орбакайте за сына и за их общую юность. Музыкант признался, что верит в судьбу и в то, что в жизни многое предначертано.

«Мы должны были встретиться и воплотить в реальность наши удачи и ошибки и подарить миру Никитона», — подытожил певец.

Кристина Орбакайте принимает поздравления от многих звезд в свой юбилей. В честь дня рождения певицы король отечественной эстрады Филипп Киркоров показал архивные снимки с ней.