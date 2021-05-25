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25 мая 19:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:39
Общество
Авиакомпания «Белавиа» прекращает рейсы в ряд украинских городов
19:37
Общество
Почти тонну упаковок кокаина прибило к берегам Великобритании
19:36
Происшествия
Лесник в обмен на машину закрыл глаза на незаконную вырубку дуба в Приморье
19:34
Общество
Проект закона о внесении вакцинации от COVID-19 в календарь прививок поступил в ГД
19:34
Общество
Определены знаки зодиака мужей-тиранов
19:30
Общество
ФАН выяснил, где психологи из тульских исправительных колоний черпают силы для работы
19:28
Политика
Депутат Госдумы РФ назвал замену белорусского флага в Риге преступлением
19:28
Происшествия
Вице-губернатора Владимирской области подозревают в махинациях при строительстве дороги
19:27
Общество
Очисткой Финского залива в Петербурге займутся более 400 волонтеров
19:27
Происшествия
Старшеклассники на машине вылетели с трассы и упали на чужой дом в Миссури
19:22
Весь мир
Фонд борьбы с репрессиями поможет родственникам мигранта, убитого полицией Канады
19:21
Экономика
Эксперт Песков рассказал о том, как увеличить число самозанятых в России
19:20
ФАН-ТВ
Путин обозначил приоритеты развития российской армии. События дня
19:18
Армия
В США объяснили, чем страшны российские подлодки со «звериным чутьем»
19:17
Шоу-бизнес
Внучка актера Олега Стриженова вспомнила, как в 13 лет оказалась в психбольнице
19:15
Армия
Историк Кнутов: ЗРК С-500 не оставит врагам шансов пробить систему ПВО России
19:13
Происшествия
Британскую активистку BLM подстрелили на юге Лондона
19:12
Общество
Дом Юнармии планируют открыть в Приморье
19:12
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер раскритиковали за комбинезон стоимостью 1,3 миллиона рублей
19:09
Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мороз раскрыла причину развода с Богомоловым
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Макеева высказалась о борьбе за опеку над сыном Романа Малькова

Шоу-бизнес
Макеева высказалась о борьбе за опеку над сыном Романа Малькова
instagram.com  /  @makeevan

Москва, 25 мая. Актриса Анастасия Макеева сообщила, что на днях в четвертый раз вышла замуж. Вместе с любящим мужчиной звезда обрела и пасынка — старшего сына супруга от первого брака.

Избранником артистки стал предприниматель Роман Мальков. Ради Макеевой мужчина оставил в Словении жену Светлану и четырех детей. Актриса познакомилась с новоиспеченным супругом, когда тот еще состоял в законном браке. Однако звезду это не остановило.

В Москву к артистке сначала перебрался сам Мальков, а затем его старший сын Андрей. По словам Анастасии Макеевой, она сразу же нашла общий язык с пасынком,теперь считает его родным человеком и будет бороться за него до последней капли крови. В своем Instagram-аккаунт она обратилась к двум «любимым мужчинам», которые стали важной частью ее жизни. Однако Макеева отметила, что, несмотря на свое отношение к Андрею, она не собирается его воспитывать и тем более судиться за опеку.

«Ты замечательный парень, и мне очень повезло, что у моего мужа такой сын. Я обещаю быть тебе другом и всегда дать совет и помочь, если буду нужна. Воспитывать? Нет, у тебя есть и мама и папа. Поддержать? Всегда», — написала звезда.

Старший сын Малькова, судя по всему, счастлив перебраться в Москву. В соцсетях парень написал довольно откровенный пост, в котором признался, что жить с Макеевой под одной крышей оказалось куда лучше, чем с родной матерью. Подписчики тут же принялись объяснять пасынку актрисы его неправоту, ведь эти слова могли сильно ранить близкого человека.

Бывшая жена Романа Малькова на днях сообщила, что написала на Макееву заявление в прокуратуру. По словам женщины, звезда не только разрушила семью, но и всячески пытается очернить ее саму.

актриса семья отношения макеева
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Все новости / Шоу-бизнес / Макеева высказалась о борьбе за опеку над сыном Романа Малькова
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