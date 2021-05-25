Макеева высказалась о борьбе за опеку над сыном Романа Малькова

Москва, 25 мая. Актриса Анастасия Макеева сообщила, что на днях в четвертый раз вышла замуж. Вместе с любящим мужчиной звезда обрела и пасынка — старшего сына супруга от первого брака.

Избранником артистки стал предприниматель Роман Мальков. Ради Макеевой мужчина оставил в Словении жену Светлану и четырех детей. Актриса познакомилась с новоиспеченным супругом, когда тот еще состоял в законном браке. Однако звезду это не остановило.

В Москву к артистке сначала перебрался сам Мальков, а затем его старший сын Андрей. По словам Анастасии Макеевой, она сразу же нашла общий язык с пасынком,теперь считает его родным человеком и будет бороться за него до последней капли крови. В своем Instagram-аккаунт она обратилась к двум «любимым мужчинам», которые стали важной частью ее жизни. Однако Макеева отметила, что, несмотря на свое отношение к Андрею, она не собирается его воспитывать и тем более судиться за опеку.

«Ты замечательный парень, и мне очень повезло, что у моего мужа такой сын. Я обещаю быть тебе другом и всегда дать совет и помочь, если буду нужна. Воспитывать? Нет, у тебя есть и мама и папа. Поддержать? Всегда», — написала звезда.

Старший сын Малькова, судя по всему, счастлив перебраться в Москву. В соцсетях парень написал довольно откровенный пост, в котором признался, что жить с Макеевой под одной крышей оказалось куда лучше, чем с родной матерью. Подписчики тут же принялись объяснять пасынку актрисы его неправоту, ведь эти слова могли сильно ранить близкого человека.

Бывшая жена Романа Малькова на днях сообщила, что написала на Макееву заявление в прокуратуру. По словам женщины, звезда не только разрушила семью, но и всячески пытается очернить ее саму.