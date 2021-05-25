Уфолог Валерий Уваров прокомментировал новость о «гробнице» на Марсе

Представители древней марсианской цивилизации находились на столь высоком уровне развития, что умели совершать управляемую реинкарнацию. Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал директор Международного информационного центра уфологических исследований Валерий Уваров.

Эксперт прокомментировал новость о том, что на спутниковых фотографиях поверхности Марса пользователи Сети обнаружили объект, напоминающий древнюю японскую гробницу.

«Я убежден в том, что если кто-то там и увидел что-то напоминающее такое строение, то однозначно дело в богатом воображении человека», — сообщил специалист.

Валерий Уваров объяснил, почему, по его мнению, подобного рода сооружения не могли появиться на Красной планете.

«К моменту гибели цивилизации, жившей на Марсе, она достигла такого высокого развития по сравнению с нами, что там уже никого не хоронили. У них не было похорон и культа смерти. На их уровне [развития] они уже осуществляли управляемую реинкарнацию, переходя из тела в тело», — сказал собеседник ФАН.

Фото из личного архива Валерия Уварова /

В завершение он рассказал, как в свое время четвертая планета от Солнца стала непригодной для жизни.

«Возводить какие-то памятники и гробницы просто не соответствует уровню развития той цивилизации на момент ее миграции. Это произошло приблизительно 17 тысяч лет назад. Переселение происходило с двух планет Солнечной системы. Одна из них — Марс, которая в те времена называлась Эдем. Вторая — Тиамат. Когда обитатели поняли, что оба этих дома обречены, была проведена телепортация двух цивилизаций на планету, которая на момент прохождения Солнечной системы называлась Нибиру. Когда переселение произошло, она встала на ту же орбиту, где находится Земля, только за Солнцем. Она стала упоминаться, в частности в вавилонских текстах, как Мардук», — подытожил директор Международного информационного центра уфологических исследований.

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