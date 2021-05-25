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25 мая 21:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:05
Шоу-бизнес
Пугачеву назвали мумией на фото в платье с пышной юбкой
21:03
Происшествия
В Омске накажут мать, заставившую сына ночевать на пороге дома
21:02
Происшествия
Похитителей полутора тонн металлолома осудят в Тульской области
21:00
Экономика
Киев пошел на уловку для спасения авиатрафика Украины
21:00
Экономика
Рестмод Evo37 представлен стартапом Kimera
20:58
Общество
Эксперт рассказал, каким регионам Крыма нужно тщательнее готовиться к сезону
20:57
Армия
В Китае рассказали, как быстро ВКС РФ разгромят ВВС Украины в битве за Крым
20:55
Новости Сирии
Как в Сирии проходит день тишины перед выборами президента
20:55
Шоу-бизнес
Виктория Боня напугала поклонников роликом из операционной
20:55
Общество
Появился русскоязычный трейлер боевика «Пороховой коктейль» о женщинах-киллерах
20:53
Общество
Звезда «Холопа» Милош Бикович о закате на Балтийском море в Калининграде: «Лепота»
20:52
Армия
Ищенко объяснил, как наступление ВСУ на Донбасс запустит маховик развала Украины
20:48
Общество
Жителям Подмосковья рекомендовали подождать с открытием купального сезона
20:48
Происшествия
Опубликовано видео допроса арестованной в Минске россиянки Софии Сапеги
20:47
Общество
Уфолог Валерий Уваров прокомментировал новость о «гробнице» на Марсе
20:47
Армия
Экипажи истребителей Су-27 перехватили «нарушителя» в небе над Калининградом
20:45
Общество
Волчата и ламы смешанных пород появились на свет в зоопарке Читы
20:45
Происшествия
Тверская охранная компания подала в суд за неуплату своих услуг
20:44
Экономика
Госдума упразднила подачу декларации при продаже недорогой недвижимости
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Уфолог Валерий Уваров прокомментировал новость о «гробнице» на Марсе

Общество
Уфолог Валерий Уваров прокомментировал новость о «гробнице» на Марсе
cnsa.gov.cn  /  china national space administration

Представители древней марсианской цивилизации находились на столь высоком уровне развития, что умели совершать управляемую реинкарнацию. Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал директор Международного информационного центра уфологических исследований Валерий Уваров.

Эксперт прокомментировал новость о том, что на спутниковых фотографиях поверхности Марса пользователи Сети обнаружили объект, напоминающий древнюю японскую гробницу.

«Я убежден в том, что если кто-то там и увидел что-то напоминающее такое строение, то однозначно дело в богатом воображении человека», — сообщил специалист.

Валерий Уваров объяснил, почему, по его мнению, подобного рода сооружения не могли появиться на Красной планете.

«К моменту гибели цивилизации, жившей на Марсе, она достигла такого высокого развития по сравнению с нами, что там уже никого не хоронили. У них не было похорон и культа смерти. На их уровне [развития] они уже осуществляли управляемую реинкарнацию, переходя из тела в тело», — сказал собеседник ФАН.

Уфолог Валерий Уваров прокомментировал новость о «гробнице» на Марсе
Фото из личного архива Валерия Уварова  / 

В завершение он рассказал, как в свое время четвертая планета от Солнца стала непригодной для жизни.

«Возводить какие-то памятники и гробницы просто не соответствует уровню развития той цивилизации на момент ее миграции. Это произошло приблизительно 17 тысяч лет назад. Переселение происходило с двух планет Солнечной системы. Одна из них — Марс, которая в те времена называлась Эдем. Вторая — Тиамат. Когда обитатели поняли, что оба этих дома обречены, была проведена телепортация двух цивилизаций на планету, которая на момент прохождения Солнечной системы называлась Нибиру. Когда переселение произошло, она встала на ту же орбиту, где находится Земля, только за Солнцем. Она стала упоминаться, в частности в вавилонских текстах, как Мардук», — подытожил директор Международного информационного центра уфологических исследований.

Ранее Валерий Уваров рассказал, для каких целей НЛО используют Луну.

марс уфолог уваров
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Все новости / Общество / Уфолог Валерий Уваров прокомментировал новость о «гробнице» на Марсе
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