Россиянам назвали банковские карты, которые пригодятся за рубежом

Москва, 25 мая. При поездках за границу деньги лучше иметь на картах международных платежных систем Visa и MasterCard, которые принимаются повсеместно.

Карты Maestro обслуживаются не во всех странах, но еще больше географических ограничений на данный момент имеют карты «МИР», рассказала в эфире «Радио 1» эксперт по банковским картам Анна Левочкина.

«Перед поездкой в другую страну лучше открыть мультивалютный счет, так как использовать рублевые карты не всегда выгодно. Например, курс изменился, банк будет делать конвертацию, и вы потратите больше денег, чем планировали», — отметила эксперт.

Также Левочкина рекомендует иметь при себе наличные, поскольку за снятие денег в банкомате другой страны может взиматься комиссия.

Крупнейшие европейские банки собрали более 30 млн евро на создание собственной платежной системы, пишет Financial Times. Она призвана стать альтернативой американским сервисам Visa и MasterCard.