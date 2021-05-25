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25 мая 19:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:39
Общество
Авиакомпания «Белавиа» прекращает рейсы в ряд украинских городов
19:37
Общество
Почти тонну упаковок кокаина прибило к берегам Великобритании
19:36
Происшествия
Лесник в обмен на машину закрыл глаза на незаконную вырубку дуба в Приморье
19:34
Общество
Проект закона о внесении вакцинации от COVID-19 в календарь прививок поступил в ГД
19:34
Общество
Определены знаки зодиака мужей-тиранов
19:30
Общество
ФАН выяснил, где психологи из тульских исправительных колоний черпают силы для работы
19:28
Политика
Депутат Госдумы РФ назвал замену белорусского флага в Риге преступлением
19:28
Происшествия
Вице-губернатора Владимирской области подозревают в махинациях при строительстве дороги
19:27
Общество
Очисткой Финского залива в Петербурге займутся более 400 волонтеров
19:27
Происшествия
Старшеклассники на машине вылетели с трассы и упали на чужой дом в Миссури
19:22
Весь мир
Фонд борьбы с репрессиями поможет родственникам мигранта, убитого полицией Канады
19:21
Экономика
Эксперт Песков рассказал о том, как увеличить число самозанятых в России
19:20
ФАН-ТВ
Путин обозначил приоритеты развития российской армии. События дня
19:18
Армия
В США объяснили, чем страшны российские подлодки со «звериным чутьем»
19:17
Шоу-бизнес
Внучка актера Олега Стриженова вспомнила, как в 13 лет оказалась в психбольнице
19:15
Армия
Историк Кнутов: ЗРК С-500 не оставит врагам шансов пробить систему ПВО России
19:13
Происшествия
Британскую активистку BLM подстрелили на юге Лондона
19:12
Общество
Дом Юнармии планируют открыть в Приморье
19:12
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер раскритиковали за комбинезон стоимостью 1,3 миллиона рублей
19:09
Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мороз раскрыла причину развода с Богомоловым
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Россиянам назвали банковские карты, которые пригодятся за рубежом

Экономика
Россиянам назвали банковские карты, которые пригодятся за рубежом
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 мая. При поездках за границу деньги лучше иметь на картах международных платежных систем Visa и MasterCard, которые принимаются повсеместно.

Карты Maestro обслуживаются не во всех странах, но еще больше географических ограничений на данный момент имеют карты «МИР», рассказала в эфире «Радио 1» эксперт по банковским картам Анна Левочкина.

«Перед поездкой в другую страну лучше открыть мультивалютный счет, так как использовать рублевые карты не всегда выгодно. Например, курс изменился, банк будет делать конвертацию, и вы потратите больше денег, чем планировали», — отметила эксперт.

Также Левочкина рекомендует иметь при себе наличные, поскольку за снятие денег в банкомате другой страны может взиматься комиссия.

Крупнейшие европейские банки собрали более 30 млн евро на создание собственной платежной системы, пишет Financial Times. Она призвана стать альтернативой американским сервисам Visa и MasterCard.

mastercard платежные системы visa банковские карты maestro
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