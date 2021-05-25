Доктор Мясников объяснил, как отличить реальное заболевание от тревоги

Москва, 25 мая. Реальную опасность ипохондрии и способ, как отличить тревогу от реального заболевания, объяснил доктор и телеведущий Александр Мясников.

Начиная с 2013 года ипохондрия официально входит в перечень разновидностей тревожных расстройств. Она является причиной того, что многие люди многократно обращаются за медицинской помощью, отметил Мясников в Telegram.

Чтобы отличить ипохондрию от реального заболевания, стоит воспользоваться шкалой Вайтеля. Она включает в себя ряд вопросов. К примеру, испытывает ли пациент болевые ощущения в разных частях тела и доверяет ли он своему лечащему врачу.

В число симптомов гипертонического криза, которые требуют незамедлительного обращения в скорую помощь, входят высокое давление и пульс более 120 ударов в минуту. Александр Мясников рассказал об этом в эфире программы «О самом главном».