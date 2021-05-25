Мощный пожар вспыхнул в ресторане «Запрудка» в Ивановской области

Иваново, 25 мая. Сотрудники МЧС направились на тушение пожара, который произошел в городе Кохме. Там вспыхнуло предприятие общественного питания.

В МЧС заявили, что площадь возгорания выросла до 480 квадратных метров. Из-за погоды огонь мгновенно перекинулся на соседние постройки. Как уточнил оперативный дежурный ГУ МЧС по региону, пострадавших в результате пожара нет.

При этом заведение уже горело несколько лет назад. Владельцы приняли решение восстановить здание. Работавший ресторан сгорел практически дотла.

Вертолеты привлекли к тушению пожара в закрытом административном здании на Серебрянической набережной в центре Москвы. В здании загорелась кровля. Огонь распространился на площади 800 квадратных метров, сообщал сайт 360tv.ru.