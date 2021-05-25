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25 мая 19:40
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новостей
19:39
Общество
Авиакомпания «Белавиа» прекращает рейсы в ряд украинских городов
19:37
Общество
Почти тонну упаковок кокаина прибило к берегам Великобритании
19:36
Происшествия
Лесник в обмен на машину закрыл глаза на незаконную вырубку дуба в Приморье
19:34
Общество
Проект закона о внесении вакцинации от COVID-19 в календарь прививок поступил в ГД
19:34
Общество
Определены знаки зодиака мужей-тиранов
19:30
Общество
ФАН выяснил, где психологи из тульских исправительных колоний черпают силы для работы
19:28
Политика
Депутат Госдумы РФ назвал замену белорусского флага в Риге преступлением
19:28
Происшествия
Вице-губернатора Владимирской области подозревают в махинациях при строительстве дороги
19:27
Общество
Очисткой Финского залива в Петербурге займутся более 400 волонтеров
19:27
Происшествия
Старшеклассники на машине вылетели с трассы и упали на чужой дом в Миссури
19:22
Весь мир
Фонд борьбы с репрессиями поможет родственникам мигранта, убитого полицией Канады
19:21
Экономика
Эксперт Песков рассказал о том, как увеличить число самозанятых в России
19:20
ФАН-ТВ
Путин обозначил приоритеты развития российской армии. События дня
19:18
Армия
В США объяснили, чем страшны российские подлодки со «звериным чутьем»
19:17
Шоу-бизнес
Внучка актера Олега Стриженова вспомнила, как в 13 лет оказалась в психбольнице
19:15
Армия
Историк Кнутов: ЗРК С-500 не оставит врагам шансов пробить систему ПВО России
19:13
Происшествия
Британскую активистку BLM подстрелили на юге Лондона
19:12
Общество
Дом Юнармии планируют открыть в Приморье
19:12
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер раскритиковали за комбинезон стоимостью 1,3 миллиона рублей
19:09
Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мороз раскрыла причину развода с Богомоловым
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Мощный пожар вспыхнул в ресторане «Запрудка» в Ивановской области

  /   Обновлено: 25 мая 2021 18:53
Происшествия
Мощный пожар вспыхнул в ресторане «Запрудка» в Ивановской области
Невские Новости

Иваново, 25 мая. Сотрудники МЧС направились на тушение пожара, который произошел в городе Кохме. Там вспыхнуло предприятие общественного питания.

В МЧС заявили, что площадь возгорания выросла до 480 квадратных метров. Из-за погоды огонь мгновенно перекинулся на соседние постройки. Как уточнил оперативный дежурный ГУ МЧС по региону, пострадавших в результате пожара нет.

При этом заведение уже горело несколько лет назад. Владельцы приняли решение восстановить здание. Работавший ресторан сгорел практически дотла.

Вертолеты привлекли к тушению пожара в закрытом административном здании на Серебрянической набережной в центре Москвы. В здании загорелась кровля. Огонь распространился на площади 800 квадратных метров, сообщал сайт 360tv.ru.

пожар ресторан ивановская область
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Все новости / Происшествия / Мощный пожар вспыхнул в ресторане «Запрудка» в Ивановской области
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