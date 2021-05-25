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25 мая 19:40
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новостей
19:39
Общество
Авиакомпания «Белавиа» прекращает рейсы в ряд украинских городов
19:37
Общество
Почти тонну упаковок кокаина прибило к берегам Великобритании
19:36
Происшествия
Лесник в обмен на машину закрыл глаза на незаконную вырубку дуба в Приморье
19:34
Общество
Проект закона о внесении вакцинации от COVID-19 в календарь прививок поступил в ГД
19:34
Общество
Определены знаки зодиака мужей-тиранов
19:30
Общество
ФАН выяснил, где психологи из тульских исправительных колоний черпают силы для работы
19:28
Политика
Депутат Госдумы РФ назвал замену белорусского флага в Риге преступлением
19:28
Происшествия
Вице-губернатора Владимирской области подозревают в махинациях при строительстве дороги
19:27
Общество
Очисткой Финского залива в Петербурге займутся более 400 волонтеров
19:27
Происшествия
Старшеклассники на машине вылетели с трассы и упали на чужой дом в Миссури
19:22
Весь мир
Фонд борьбы с репрессиями поможет родственникам мигранта, убитого полицией Канады
19:21
Экономика
Эксперт Песков рассказал о том, как увеличить число самозанятых в России
19:20
ФАН-ТВ
Путин обозначил приоритеты развития российской армии. События дня
19:18
Армия
В США объяснили, чем страшны российские подлодки со «звериным чутьем»
19:17
Шоу-бизнес
Внучка актера Олега Стриженова вспомнила, как в 13 лет оказалась в психбольнице
19:15
Армия
Историк Кнутов: ЗРК С-500 не оставит врагам шансов пробить систему ПВО России
19:13
Происшествия
Британскую активистку BLM подстрелили на юге Лондона
19:12
Общество
Дом Юнармии планируют открыть в Приморье
19:12
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер раскритиковали за комбинезон стоимостью 1,3 миллиона рублей
19:09
Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мороз раскрыла причину развода с Богомоловым
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Россиянка пожаловалась на обман в первый день путешествия по Крыму

Общество
Россиянка пожаловалась на обман в первый день путешествия по Крыму
Федеральное агентство новостей  /  Ирина Иорданова

Симферополь, 25 мая. Российская путешественница поделилась своими впечатлениями после отдыха на курорте Республики Крым.

Женщина призналась, что в первый же день ее попытались обмануть местные продавцы. Приехав в Крым, путешественница осознала, что за услуги ее мобильного оператора ей придется платить слишком дорого. Она решила купить местную сим-карту с интернетом для звонков по мессенджеру WhatsApp. В салоне, расположенном по дороге из аэропорта до Алушты, ей предложили совершить покупку за 650 рублей.

Женщина решила поискать более дешевые варианты. Ей удалось найти сим-карту за 300 рублей, в нее входят 25 гигабайт интернета и 600 минут местных звонков. Женщина воспользовалась таким предложением. В результате ей хватило интернета на время всей поездки.

Курорты Крыма полезны тем, кто хочет оздоровиться и вылечиться от заболеваний органов дыхания. К тому же туристы могут попробовать лечение грязью. Еще в регионе популярна талассотерапия (продолжительные прогулки на свежем воздухе).

крым туризм обман
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