Россиянка пожаловалась на обман в первый день путешествия по Крыму

Симферополь, 25 мая. Российская путешественница поделилась своими впечатлениями после отдыха на курорте Республики Крым.

Женщина призналась, что в первый же день ее попытались обмануть местные продавцы. Приехав в Крым, путешественница осознала, что за услуги ее мобильного оператора ей придется платить слишком дорого. Она решила купить местную сим-карту с интернетом для звонков по мессенджеру WhatsApp. В салоне, расположенном по дороге из аэропорта до Алушты, ей предложили совершить покупку за 650 рублей.

Женщина решила поискать более дешевые варианты. Ей удалось найти сим-карту за 300 рублей, в нее входят 25 гигабайт интернета и 600 минут местных звонков. Женщина воспользовалась таким предложением. В результате ей хватило интернета на время всей поездки.

Курорты Крыма полезны тем, кто хочет оздоровиться и вылечиться от заболеваний органов дыхания. К тому же туристы могут попробовать лечение грязью. Еще в регионе популярна талассотерапия (продолжительные прогулки на свежем воздухе).