Джабаров: на встрече Путина с Байденом может быть затронута тема разоружения

Москва, 25 мая. Переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена могут положить начало системным контактам между странами, возможно подписание новых соглашений в сфере разоружения.

Возможной темой, которую поднимут на обсуждение два лидера в Женеве, поделился с РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда генерал ФСБ Владимир Джабаров. По его мнению, президенты поднимут на обсуждение вопрос контроля над вооружениями, поскольку действующих договоров уже не достаточно. Кроме того, осуждение ДСНВ-3 выявило немало противоречий между Москвой и Вашингтоном по данному вопросу.

«Я полагаю, что в ходе встречи президентов будет затронуто много тем, но в основном – тема российско-американских отношений, потому что дальше двигаться уже некуда, в тупике стоим полном», — сказал Джабаров.

Джабаров выразил надежду на то, что американский лидер искренне заинтересован во встрече с Путиным. Тогда переговоры могут положить начало системным контактам двух лидеров. Сенатор также не исключил, что президенты обсудят в Женеве еще и обстановку на востоке Украины и на Ближнем Востоке. Но главное — «восстановить какое-то доверие».

Саммит президентов РФ Владимира Путина и США Джозефа Байдена состоится 16 июня в Женеве. Информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.