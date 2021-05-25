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новостей
19:39
Общество
Авиакомпания «Белавиа» прекращает рейсы в ряд украинских городов
19:37
Общество
Почти тонну упаковок кокаина прибило к берегам Великобритании
19:36
Происшествия
Лесник в обмен на машину закрыл глаза на незаконную вырубку дуба в Приморье
19:34
Общество
Проект закона о внесении вакцинации от COVID-19 в календарь прививок поступил в ГД
19:34
Общество
Определены знаки зодиака мужей-тиранов
19:30
Общество
ФАН выяснил, где психологи из тульских исправительных колоний черпают силы для работы
19:28
Политика
Депутат Госдумы РФ назвал замену белорусского флага в Риге преступлением
19:28
Происшествия
Вице-губернатора Владимирской области подозревают в махинациях при строительстве дороги
19:27
Общество
Очисткой Финского залива в Петербурге займутся более 400 волонтеров
19:27
Происшествия
Старшеклассники на машине вылетели с трассы и упали на чужой дом в Миссури
19:22
Весь мир
Фонд борьбы с репрессиями поможет родственникам мигранта, убитого полицией Канады
19:21
Экономика
Эксперт Песков рассказал о том, как увеличить число самозанятых в России
19:20
ФАН-ТВ
Путин обозначил приоритеты развития российской армии. События дня
19:18
Армия
В США объяснили, чем страшны российские подлодки со «звериным чутьем»
19:17
Шоу-бизнес
Внучка актера Олега Стриженова вспомнила, как в 13 лет оказалась в психбольнице
19:15
Армия
Историк Кнутов: ЗРК С-500 не оставит врагам шансов пробить систему ПВО России
19:13
Происшествия
Британскую активистку BLM подстрелили на юге Лондона
19:12
Общество
Дом Юнармии планируют открыть в Приморье
19:12
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Джабаров: на встрече Путина с Байденом может быть затронута тема разоружения

  /   Обновлено: 25 мая 2021 18:46
Армия
Джабаров: на встрече Путина с Байденом может быть затронута тема разоружения
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ

Москва, 25 мая. Переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена могут положить начало системным контактам между странами, возможно подписание новых соглашений в сфере разоружения.

Возможной темой, которую поднимут на обсуждение два лидера в Женеве, поделился с РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда генерал ФСБ Владимир Джабаров. По его мнению, президенты поднимут на обсуждение вопрос контроля над вооружениями, поскольку действующих договоров уже не достаточно. Кроме того, осуждение ДСНВ-3 выявило немало противоречий между Москвой и Вашингтоном по данному вопросу.

«Я полагаю, что в ходе встречи президентов будет затронуто много тем, но в основном – тема российско-американских отношений, потому что дальше двигаться уже некуда, в тупике стоим полном», — сказал Джабаров.

Джабаров выразил надежду на то, что американский лидер искренне заинтересован во встрече с Путиным. Тогда переговоры могут положить начало системным контактам двух лидеров. Сенатор также не исключил, что президенты обсудят в Женеве еще и обстановку на востоке Украины и на Ближнем Востоке. Но главное — «восстановить какое-то доверие».

Саммит президентов РФ Владимира Путина и США Джозефа Байдена состоится 16 июня в Женеве. Информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

путин сша байден джабаров
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Все новости / Армия / Джабаров: на встрече Путина с Байденом может быть затронута тема разоружения
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