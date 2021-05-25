Меркель указала на отсутствие у ЕС данных о причастности РФ к инциденту с Ryanair

Берлин, 25 мая. Евросоюз не владеет информацией о причастности российского государства к инциденту с Ryanair в белорусской столице, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

В рамках саммита ЕС обсуждался вопрос отношений между ЕС и Россией без привязки к инциденту с самолетом, подчеркнула Меркель. Речь идет о пассажирском судне авиакомпании Ryanair. Самолет следовал из Афин в Вильнюс, но экстренно сел в Минске.

На борту находился основатель Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским. Его задержали. Речь идет о Романе Протасевиче.