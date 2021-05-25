Сотрудники СБУ нашли тайник с гранатометом и автоматом в центре Киева

Киев, 25 мая. Сотрудники службы безопасности Украины обнаружили в центре Киева тайник, в котором находился гранатомет, автомат и большое количество боеприпасов.

Схрон был найден в Печерском районе Киева в одной из дренажно-штольневых систем. В тайнике находился противотанковый гранатомет РПГ-22, автомат АКМ-74, тротиловые шашки, около килограмма пластида, шесть гранат Ф-1 и РГД-5, пять снаряженных магазинов к автомату и еще 320 патронов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Следователям предстоит выяснить, кому именно принадлежит оружие.

Стоит отметить, что нелегальный оборот оружия на Украине значительно вырос из-за конфликта в Донбассе, который был спровоцирован украинскими властями.

В 2014 году власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, с начала гражданской войны на востоке Украины погибли 13 тысяч человек, более 30 тысяч получили ранения.

Ранее стало известно, что сотрудники контрразведки СБУ привлечены к решению проблемы участившихся случаев дезертирства из украинской армии. Сотрудники СБУ будут отслеживать общение военнослужащих с их родственниками по сотовым телефонам и в социальных сетях.