СМИ сообщили об аресте россиянки Сапеги

Минск, 25 мая. Об избрании меры пресечения сообщил адвокат Софьи Сапеги Александр Филанович. По его словам, подзащитную поместили в СИЗО КГБ на два месяца.

При этом, как добавил Филанович, с него взяли подписку о неразглашении данных. Также он уточнил, что арестованной будет оказана вся необходимая юридическая помощь. В ближайшее время адвокат намерен навестить Софью, сообщили СМИ.

Арестованная россиянка София Сапега подозревается в совершении преступлений в августе-сентябре прошлого года. Самолет, выполнявший рейс в Вильюнс, сел из-за угроз, которые впоследствии при проверке оказались ложными. На борту находился основатель Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским. Роман Протасевич был задержан. Выяснилось, что вместе с ним была Сапега.

Ранее посольство России в Белоруссии сообщило, что консул РФ провел встречу с близкими задержанной. В ближайшее время дипломаты намерены получить консульский доступ к россиянке, сообщал ФАН.