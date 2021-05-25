Москва, 25 мая. Отходы не являются мусором, заявил руководитель Российского экологического оператора Денис Буцаев в рамках международного форума в Москве.

Приоритетным направлением для развития экологической отрасли является сохранение и природных ресурсов и их замещение вторичным сырьем. В РФ на сортировку отправляют треть от всех отходов, заявил Буцаев на XII международном форуме «Экология».

«Во всех развитых странах отходы — это не мусор, это ресурс», — подчеркнул глава РЭО.

Россия должна выйти на уровень 100-процентной сортировки отходов к 2030 году, напомнил Буцаев. Для достижения данной цели необходимо создать нормативно-правовое регулирование в сфере обращения с ТКО, а также стимулировать отрасль в экономическом плане, говорится на сайте 360tv.ru.

Москва, Подмосковье и Коми вошли в топ регионов России по внедрению раздельного сбора мусора. Список также пополнили Псковская и Ярославская области. В ряде субъектов РФ отходы сортируют на сухие и смешанный потоки.