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25 мая 19:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:37
Общество
Почти тонну упаковок кокаина прибило к берегам Великобритании
19:36
Происшествия
Лесник в обмен на машину закрыл глаза на незаконную вырубку дуба в Приморье
19:34
Общество
Проект закона о внесении вакцинации от COVID-19 в календарь прививок поступил в ГД
19:34
Общество
Определены знаки зодиака мужей-тиранов
19:30
Общество
ФАН выяснил, где психологи из тульских исправительных колоний черпают силы для работы
19:28
Политика
Депутат Госдумы РФ назвал замену белорусского флага в Риге преступлением
19:28
Происшествия
Вице-губернатора Владимирской области подозревают в махинациях при строительстве дороги
19:27
Общество
Очисткой Финского залива в Петербурге займутся более 400 волонтеров
19:27
Происшествия
Старшеклассники на машине вылетели с трассы и упали на чужой дом в Миссури
19:22
Весь мир
Фонд борьбы с репрессиями поможет родственникам мигранта, убитого полицией Канады
19:21
Экономика
Эксперт Песков рассказал о том, как увеличить число самозанятых в России
19:20
ФАН-ТВ
Путин обозначил приоритеты развития российской армии. События дня
19:18
Армия
В США объяснили, чем страшны российские подлодки со «звериным чутьем»
19:17
Шоу-бизнес
Внучка актера Олега Стриженова вспомнила, как в 13 лет оказалась в психбольнице
19:15
Армия
Историк Кнутов: ЗРК С-500 не оставит врагам шансов пробить систему ПВО России
19:13
Происшествия
Британскую активистку BLM подстрелили на юге Лондона
19:12
Общество
Дом Юнармии планируют открыть в Приморье
19:12
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер раскритиковали за комбинезон стоимостью 1,3 миллиона рублей
19:09
Шоу-бизнес
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Судан обсудил со Всемирным банком привлечение инвестиций

Судан
Судан обсудил со Всемирным банком привлечение инвестиций
twitter.com  /  @SudanPMHamdok

Хартум, 25 мая. Министр финансов и экономического планирования Судана Джибриль Ибрагим встретился с вице-президентом Всемирного банка Хафезом Ганемом для обсуждения инвестиций в страну, говорится на официальном сайте ведомства.

Чиновники рассмотрели механизмы работы по привлечению средств со стороны международных организаций. Таким образом, власти намерены реализовать часть государственных проектов, направленных на достижение целей переходного периода и движения к стадии устойчивой демократии.

Джибриль Ибрагим по итогам переговоров с Хафезом Ганемом заявил, что Всемирный банк поддержит все страны, принимающие беженцев и переселенцев, для облегчения нагрузки на экономики государств.

В свою очередь вице-президент организации добавил, что Хартум проведет ряд финансовых реформ, которые затронут такие области, как доступ к питьевой воде, ирригацию, энергетику и инвестиции.

«Судан стремится обеспечить бесплатное образование и модернизацию секторов здравоохранения и транспорта», — рассказал Хафез Ганем журналистам издания Al Sudani News.

Судан обсудил со Всемирным банком привлечение инвестиций
Федеральное агентство новостей  / 

Тем не менее усилия властей не приносят должного результата. Хлебный кризис, рост цен на продукты и топливо, а также обесценивание национальной валюты продолжают нагнетать обстановку среди простых граждан.

Даже принятие жестких экономических реформ и утверждение бюджета на 2021 год не исправили ситуацию. Последней надеждой премьер-министра переходного правительства Судана Абдаллы Хамдока является получение кредита от Международного валютного фонда. Доступ к этой структуре у него появился относительно недавно — после исключения государства из американского списка стран — спонсоров терроризма, в котором Судан находился с 1993 года.

Ради этого Хартуму пришлось пойти на сделку с Вашингтоном — признать Израиль как еврейское государство и согласиться на выплату компенсаций в размере 335 млн долларов жертвам взрывов американских посольств в Кении и Танзании в 1998 году.

Судан обсудил со Всемирным банком привлечение инвестиций
Федеральное агентство новостей  / 

 

судан инвестиции реформы
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