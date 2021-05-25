Судан обсудил со Всемирным банком привлечение инвестиций

Хартум, 25 мая. Министр финансов и экономического планирования Судана Джибриль Ибрагим встретился с вице-президентом Всемирного банка Хафезом Ганемом для обсуждения инвестиций в страну, говорится на официальном сайте ведомства.

Чиновники рассмотрели механизмы работы по привлечению средств со стороны международных организаций. Таким образом, власти намерены реализовать часть государственных проектов, направленных на достижение целей переходного периода и движения к стадии устойчивой демократии.

Джибриль Ибрагим по итогам переговоров с Хафезом Ганемом заявил, что Всемирный банк поддержит все страны, принимающие беженцев и переселенцев, для облегчения нагрузки на экономики государств.

В свою очередь вице-президент организации добавил, что Хартум проведет ряд финансовых реформ, которые затронут такие области, как доступ к питьевой воде, ирригацию, энергетику и инвестиции.

«Судан стремится обеспечить бесплатное образование и модернизацию секторов здравоохранения и транспорта», — рассказал Хафез Ганем журналистам издания Al Sudani News.

Федеральное агентство новостей /

Тем не менее усилия властей не приносят должного результата. Хлебный кризис, рост цен на продукты и топливо, а также обесценивание национальной валюты продолжают нагнетать обстановку среди простых граждан.

Даже принятие жестких экономических реформ и утверждение бюджета на 2021 год не исправили ситуацию. Последней надеждой премьер-министра переходного правительства Судана Абдаллы Хамдока является получение кредита от Международного валютного фонда. Доступ к этой структуре у него появился относительно недавно — после исключения государства из американского списка стран — спонсоров терроризма, в котором Судан находился с 1993 года.

Ради этого Хартуму пришлось пойти на сделку с Вашингтоном — признать Израиль как еврейское государство и согласиться на выплату компенсаций в размере 335 млн долларов жертвам взрывов американских посольств в Кении и Танзании в 1998 году.