Пакистанку застрелили из-за отказа выйти замуж за богатого соотечественника

Лахор, 25 мая. Житель Пакистана застрелил возлюбленную после того, как девушка отказалась выйти за него замуж. Жертвой ревнивца стала 25-летняя выпускница Британской юридической школы Майра З.

Трагедия случилась во втором по величине городе Пакистана — Лахоре, где проживал сам убийца и его будущая жертва. Успешный пакистанец Захир Д. предложил возлюбленной руку и сердце, а когда получил отказ, убил девушку, сообщает The New York Post.

Как стало известно, Майра З. недавно закончила Британскую юридическую школу и вернулась в Пакистан. Здесь обеспеченный молодой человек и встретил свою избранницу, которой предложил официально стать его женой. Вероятно, семья в планы девушки не входила, а потому она отвергла предложение пакистанца. Оскорбленный отказом, мужчина напал на девушку с оружием и смертельно ранил несчастную.

По словам сотрудников правоохранительных органов, Майра З. была найдена с пулевыми ранениями в шею и плечо в своей квартире. Оказалось, что убийца увлекался огнестрельным оружием: на страницах его аккаунтов в социальных сетях выложены многочисленные фотографии с пистолетами и автоматами.

Полиции удалось оперативно задержать подозреваемого в убийстве девушки. Мужчина полностью признал свою вину, вопрос о наказании будет решен в самое ближайшее время.