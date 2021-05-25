Первый борт семейства Airbus А320neo пополнил парк «Аэрофлота»

Москва, 25 мая. Российская авиакомпания «Аэрофлот» получила первый самолет Airbus А320neo и стала новым оператором этого типа воздушных судов в стране, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Новый борт назвали в честь выдающегося советского и российского дипломата Анатолия Добрынина. В компании отметили, что полеты на нем подарят пассажирам новый уровень комфорта.

«Самолеты семейства A320neo отличаются самым широким и просторным салоном среди узкофюзеляжных лайнеров», — говоится в сообщении пресс-службы.

Пассажиры эконом-класса во время рейсов смогут заряжать в свои электронные устройства, а также с комфортом смотреть фильмы на планшетах, используя специальные держатели в креслах. Кроме того, все путешественники получат в полете возможность подключиться с личных гаджетов к беспроводной бортовой системе развлечений и доступ к высокоскоростному Wi-Fi интернету. До конца текущего года «Аэрофлот» планирует получить еще восемь самолетов семейства A320neo.

В этом году «Аэрофлот» также традиционно станет официальным авиаперевозчиком Петербургского международного экономического форума (МПЭФ). Часть рейсов по маршруту в Северную столицу из Москвы будет выполняться на самом современном дальнемагистральном лайнере компании Airbus A350.