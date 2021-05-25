Юлия Барановская посетила реабилитационный центр для инвалидов в Пензе

Пенза, 25 мая. Известная российская телеведущая Юлия Барановская совершила визит в Пензу. О своем перелете в столицу Сурского края девушка рассказала на личной странице в Instagram.

«Понедельник — день отличный! Вылетаю в Пензу, вечером обратно. Покой нам только снится», — написала телеведущая.

Объектом внимания столичной гостьи стал уникальный реабилитационный центр для инвалидов «Квартал Луи», созданный по модели сопровождаемого проживания в 2014 году.

В данном центре телеведущая посетила «Дом Вероники», — пансион для молодых людей с инвалидностью, испытывающих затруднения в самообслуживании и требующих постоянного сопровождения.

Как стало известно ФАН, целью визита Юлии Барановской стала съемка видеоматериала о непростых судьбах молодых инвалидов «Квартала Луи».

Воспитанники центра очень обрадовались столь известному гостю. Некоторые из ребят даже спели для телеведущей песню и прокатили ее на специальном трицикле.

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