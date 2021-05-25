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25 мая 21:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:05
Шоу-бизнес
Пугачеву назвали мумией на фото в платье с пышной юбкой
21:03
Происшествия
В Омске накажут мать, заставившую сына ночевать на пороге дома
21:02
Происшествия
Похитителей полутора тонн металлолома осудят в Тульской области
21:00
Экономика
Киев пошел на уловку для спасения авиатрафика Украины
21:00
Экономика
Рестмод Evo37 представлен стартапом Kimera
20:58
Общество
Эксперт рассказал, каким регионам Крыма нужно тщательнее готовиться к сезону
20:57
Армия
В Китае рассказали, как быстро ВКС РФ разгромят ВВС Украины в битве за Крым
20:55
Новости Сирии
Как в Сирии проходит день тишины перед выборами президента
20:55
Шоу-бизнес
Виктория Боня напугала поклонников роликом из операционной
20:55
Общество
Появился русскоязычный трейлер боевика «Пороховой коктейль» о женщинах-киллерах
20:53
Общество
Звезда «Холопа» Милош Бикович о закате на Балтийском море в Калининграде: «Лепота»
20:52
Армия
Ищенко объяснил, как наступление ВСУ на Донбасс запустит маховик развала Украины
20:48
Общество
Жителям Подмосковья рекомендовали подождать с открытием купального сезона
20:48
Происшествия
Опубликовано видео допроса арестованной в Минске россиянки Софии Сапеги
20:47
Общество
Уфолог Валерий Уваров прокомментировал новость о «гробнице» на Марсе
20:47
Армия
Экипажи истребителей Су-27 перехватили «нарушителя» в небе над Калининградом
20:45
Общество
Волчата и ламы смешанных пород появились на свет в зоопарке Читы
20:45
Происшествия
Тверская охранная компания подала в суд за неуплату своих услуг
20:44
Экономика
Госдума упразднила подачу декларации при продаже недорогой недвижимости
20:43
Спорт
Черышев, Головин и Миранчук прибыли в расположение сборной России
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Юлия Барановская посетила реабилитационный центр для инвалидов в Пензе

Общество
Юлия Барановская посетила реабилитационный центр для инвалидов в Пензе
instagram.com  /  @baranovskaya_tv

Пенза, 25 мая. Известная российская телеведущая Юлия Барановская совершила визит в Пензу. О своем перелете в столицу Сурского края девушка рассказала на личной странице в Instagram.

«Понедельник — день отличный! Вылетаю в Пензу, вечером обратно. Покой нам только снится», — написала телеведущая.

Объектом внимания столичной гостьи стал уникальный реабилитационный центр для инвалидов «Квартал Луи», созданный по модели сопровождаемого проживания в 2014 году. 

В данном центре телеведущая посетила «Дом Вероники», — пансион для молодых людей с инвалидностью, испытывающих затруднения в самообслуживании и требующих постоянного сопровождения.

Как стало известно ФАН, целью визита Юлии Барановской стала съемка видеоматериала о непростых судьбах молодых инвалидов «Квартала Луи».

Воспитанники центра очень обрадовались столь известному гостю. Некоторые из ребят даже спели для телеведущей песню и прокатили ее на специальном трицикле. 

Ранее ФАН сообщал, что популярная актриса Кристина Асмус посетила национальный парк Куршская коса в Калининграде.

россия пенза пензенская область инвалиды юлия барановская
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Все новости / Общество / Юлия Барановская посетила реабилитационный центр для инвалидов в Пензе
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