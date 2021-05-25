В Госдуме оценили эффект от реструктуризации кредитов по итогам послания Путина

Определять объемы межбюджетных трансферов начнут раньше, что позволит регионам раньше начинать строительные и ремонтные работы, а также реализацию других проектов на эти деньги. Об этом ФАН рассказал первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам, депутат фракции «Справедливая Россия» Александр Ремезков. Он поделился подробностями о законопроекте «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ», который сегодня рассматривается Госдумой в первом чтении.

Поправками в Бюджетный кодекс увеличены сроки рассмотрения в Госдуме проектов трехлетнего федерального бюджета и бюджетной отчетности.

«Наша фракция давно добивалась того, чтобы парламенту предоставлялось больше времени для работы над проектом федерального бюджет и внесения в него поправок. И решения наконец-то приняты. Правительство теперь будет вносить отчет по исполнению бюджета на рассмотрение Госдумы не позднее 15 июня — и это позволит принять законопроект в весеннюю сессию», — рассказал депутат.

Предельный срок внесения в Госдуму проекта закона о федеральном бюджете переносится с 1 октября на 15 сентября, а срок рассмотрения внесенных изменений в проект бюджета увеличивается с 25 до 30 дней.

«Это означает, что появится больше времени для того, чтобы внимательно рассмотреть предложенные депутатами поправки. В более ранние сроки будет определен объем межбюджетных трансфертов, — пояснил парламентарий. — Так что регионы, зная объем федеральной поддержки, смогут четче планировать свои бюджеты, заключать контракты до 31 декабря, чтобы уже 1 января открыть финансирование. Проще говоря, появится возможность не затягивать строительство объектов в регионах, ожидая финансирования, не устраивать авралы в конце года, а планомерно реализовывать госпрограммы».

Рассматриваемые изменения также создают законодательный механизм для решения вопросов финансовой помощи регионом, ранее озвученных президентом России в послании Федеральному собранию РФ.

«И наш комитет, и наша фракция не просто поддерживают такие изменения в законодательстве, но и делают все возможное, чтобы они были оперативно приняты», — заявил Александр Ремезков.

ТАСС / Сергей Фадеичев

По его словам, в стране сложилась своеобразная бюджетно-финансовая пирамида: регионы с высоким уровнем долговой нагрузки вынуждены год за годом брать новые займы на обслуживание и погашение уже взятых — и в результате еще больше увеличивать кредитное бремя. По итогам 2020 года государственный долг субъектов составил 2,6 трлн рублей, из них коммерческие кредиты — 1,2 трлн рублей. За прошлый год общая сумма выросла на 18% — это рекорд за последнее десятилетие. В трех регионах объем долга превысил объем доходов региональных бюджетов.

«Иными словами, пройден рубикон, за которым возникает прямая угроза финансовой устойчивости субъектов РФ. Да, в декабре прошлого года Минфин России предоставил регионам 224 млрд рублей бюджетных кредитов на «ковидные» расходы. И эти средства помогли минимизировать привлечение рыночных заимствований и выполнить социальные обязательства. Но ситуацию надо менять радикально», — обратил внимание депутат.

Владимир Путин предложил весь объем коммерческого долга субъекта федерации, превышающий четверть его собственных доходов, заместить бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года. Планируется выделить на эти цели финансирование в сумме 337 млрд рублей. Поправки в Бюджетный кодекс, которые 25 мая Госдума рассматривает в первом чтении, позволят правительству России провести в 2021 году реструктуризацию задолженности субъектов федерации, установив соответствующий порядок — по предоставлению, использованию и возврату субъектами РФ бюджетных кредитов.

«Наш думский комитет подготовил оценку бюджетного эффекта от реализации в 2021 году этих мер по повышению долговой устойчивости регионов. Например, в моем избирательном округе общий бюджетный эффект с учетом замены коммерческих и реструктуризации бюджетных кредитов в 2021 году составит 2,7 млрд рублей. Именно столько Курганская область, которой в целом на замещение коммерческих кредитов бюджетными планируется выделить почти 4,4 млрд рублей, сэкономит на обслуживании долга», — пояснил Ремезков.

В целом в России бюджетный эффект от реструктуризации региональных кредитов, по словам представителя Госдумы, составит 217 млрд рублей. Это даст субъектам РФ дополнительные возможности для реализации нацпроектов и развития инфраструктуры.

Новые инфраструктурные кредиты регионам федеральный центр предоставит под три процента годовых на 15 лет. До конца 2023 года планируется выделить не менее 500 млрд рублей для реализации долгосрочных региональных проектов строительства автодорог и обходов городов, обновления систем ЖКХ и общественного транспорта, создания объектов туристической индустрии. Отбор проектов будет проводить федеральное правительство, а контролировать ход их реализации — Федеральное казначейство.