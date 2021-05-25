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25 мая 19:38
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:37
Общество
Почти тонну упаковок кокаина прибило к берегам Великобритании
19:36
Происшествия
Лесник в обмен на машину закрыл глаза на незаконную вырубку дуба в Приморье
19:34
Общество
Проект закона о внесении вакцинации от COVID-19 в календарь прививок поступил в ГД
19:34
Общество
Определены знаки зодиака мужей-тиранов
19:30
Общество
ФАН выяснил, где психологи из тульских исправительных колоний черпают силы для работы
19:28
Политика
Депутат Госдумы РФ назвал замену белорусского флага в Риге преступлением
19:28
Происшествия
Вице-губернатора Владимирской области подозревают в махинациях при строительстве дороги
19:27
Общество
Очисткой Финского залива в Петербурге займутся более 400 волонтеров
19:27
Происшествия
Старшеклассники на машине вылетели с трассы и упали на чужой дом в Миссури
19:22
Весь мир
Фонд борьбы с репрессиями поможет родственникам мигранта, убитого полицией Канады
19:21
Экономика
Эксперт Песков рассказал о том, как увеличить число самозанятых в России
19:20
ФАН-ТВ
Путин обозначил приоритеты развития российской армии. События дня
19:18
Армия
В США объяснили, чем страшны российские подлодки со «звериным чутьем»
19:17
Шоу-бизнес
Внучка актера Олега Стриженова вспомнила, как в 13 лет оказалась в психбольнице
19:15
Армия
Историк Кнутов: ЗРК С-500 не оставит врагам шансов пробить систему ПВО России
19:13
Происшествия
Британскую активистку BLM подстрелили на юге Лондона
19:12
Общество
Дом Юнармии планируют открыть в Приморье
19:12
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер раскритиковали за комбинезон стоимостью 1,3 миллиона рублей
19:09
Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мороз раскрыла причину развода с Богомоловым
19:09
Армия
Сатановский заявил об угрозе вооруженного конфликта между Белоруссией и Латвией
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Онищенко считает необходимым запустить принудительную вакцинацию от COVID-19 в Москве

Общество
Онищенко считает необходимым запустить принудительную вакцинацию от COVID-19 в Москве
pixabay.com

Москва, 25 мая. Регионам России нужно перенять опыт Якутии, которая сделала вакцинацию от коронавируса обязательной, уверен бывший главный санврач РФ Геннадий Онищенко.

В данный момент на территории Якутии не проводится всеобщая вакцинация от COVID-19. Постановление главного санврача региона об обязательной вакцинации затрагивает большую часть трудоспособного населения, занятого в сфере услуг, пояснил бывший главный санитарный врач России, академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Что такое производственные показания? Это торговля, медицина, образование, сфера услуг: парикмахерские, клубы. В Якутии структура экономики такая, что большинство населения занято именно в сфере услуг», — цитирует его «Общественная служба новостей».

Депутат считает необходимым применить опыт Якутии в Москве, а также в остальных регионах страны. Дело в том, что в столице России в сфере услуг работает порядка 80% трудоспособного населения, добавил Онищенко.

Недавно стало известно, что работодатели Якутии имеют право потребовать от сотрудников документы о вакцинации от коронавируса. Такую информацию сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

онищенко коронавирус COVID-19
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