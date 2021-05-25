Онищенко считает необходимым запустить принудительную вакцинацию от COVID-19 в Москве

Москва, 25 мая. Регионам России нужно перенять опыт Якутии, которая сделала вакцинацию от коронавируса обязательной, уверен бывший главный санврач РФ Геннадий Онищенко.

В данный момент на территории Якутии не проводится всеобщая вакцинация от COVID-19. Постановление главного санврача региона об обязательной вакцинации затрагивает большую часть трудоспособного населения, занятого в сфере услуг, пояснил бывший главный санитарный врач России, академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Что такое производственные показания? Это торговля, медицина, образование, сфера услуг: парикмахерские, клубы. В Якутии структура экономики такая, что большинство населения занято именно в сфере услуг», — цитирует его «Общественная служба новостей».

Депутат считает необходимым применить опыт Якутии в Москве, а также в остальных регионах страны. Дело в том, что в столице России в сфере услуг работает порядка 80% трудоспособного населения, добавил Онищенко.

Недавно стало известно, что работодатели Якутии имеют право потребовать от сотрудников документы о вакцинации от коронавируса. Такую информацию сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.