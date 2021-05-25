Макрон признал неэффективность санкций против России

Париж, 25 мая. Политика ограничений в отношении России давно перестала быть эффективной. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

В июне Евросоюз должен представить доклад, в котором предложит новые политические инструменты для выстраивания отношений с Россией. За это время Брюсселю необходимо сформировать долгосрочную и краткосрочную стратегии выстраивания диалога с Москвой, считает Макрон.

«Она должна сочетать диалог и требовательность», — добавил политик на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

В результате закрытой дискуссии лидеры Евросоюза пришли к выводу, что разногласия в отношениях с Россией не такие уж и больше. Информацию об этом подтвердил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.