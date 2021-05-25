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25 мая 19:38
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:36
Происшествия
Лесник в обмен на машину закрыл глаза на незаконную вырубку дуба в Приморье
19:34
Общество
Проект закона о внесении вакцинации от COVID-19 в календарь прививок поступил в ГД
19:34
Общество
Определены знаки зодиака мужей-тиранов
19:30
Общество
ФАН выяснил, где психологи из тульских исправительных колоний черпают силы для работы
19:28
Политика
Депутат Госдумы РФ назвал замену белорусского флага в Риге преступлением
19:28
Происшествия
Вице-губернатора Владимирской области подозревают в махинациях при строительстве дороги
19:27
Общество
Очисткой Финского залива в Петербурге займутся более 400 волонтеров
19:27
Происшествия
Старшеклассники на машине вылетели с трассы и упали на чужой дом в Миссури
19:22
Весь мир
Фонд борьбы с репрессиями поможет родственникам мигранта, убитого полицией Канады
19:21
Экономика
Эксперт Песков рассказал о том, как увеличить число самозанятых в России
19:20
ФАН-ТВ
Путин обозначил приоритеты развития российской армии. События дня
19:18
Армия
В США объяснили, чем страшны российские подлодки со «звериным чутьем»
19:17
Шоу-бизнес
Внучка актера Олега Стриженова вспомнила, как в 13 лет оказалась в психбольнице
19:15
Армия
Историк Кнутов: ЗРК С-500 не оставит врагам шансов пробить систему ПВО России
19:13
Происшествия
Британскую активистку BLM подстрелили на юге Лондона
19:12
Общество
Дом Юнармии планируют открыть в Приморье
19:12
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер раскритиковали за комбинезон стоимостью 1,3 миллиона рублей
19:09
Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мороз раскрыла причину развода с Богомоловым
19:09
Армия
Сатановский заявил об угрозе вооруженного конфликта между Белоруссией и Латвией
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Пьяная англичанка попала в тюрьму из-за желания побыть наедине с мужчиной

Происшествия
Пьяная англичанка попала в тюрьму из-за желания побыть наедине с мужчиной
szsut.sledcom.ru  /  Северо-Западное СУТ СК России

Лондон, 25 мая. Британку приговорили к трем годам тюрьмы за занятие любовью со спящим мужчиной. Англичанка была пьяна и приступила к действиям после бурного застолья.

Нестандартная «история любви» случилась в маленьком городке Милтон-Кейнс, который находится к северо-западу от Лондона. Местная жительница перебрала со спиртным, после чего ей захотелось интимной близости с пожилым соседом. Женщина пробралась в комнату к избраннику и приступила к делу, но упала с кровати в процессе любовных утех, сообщает The Daily Record.

Как рассказали в полиции, 38-летняя Мари сняла одежду и вошла в спальню к пожилому британцу, который спал отдельно от своей жены из-за сильного храпа. Пенсионер проснулся в кромешной тьме от того, что некая женщина пыталась склонить его к сексуальным действиям.

«Он был в глубоком сне и ошибочно подумал, что это его жена», — рассказал позже прокурор.

По словам пострадавшего британца, женщина попыталась затащить его на себя, но упала с кровати. Мужчина тут же понял, что это не его супруга, а неизвестная ему дама, которая была совершенно голая и пьяная. Когда пенсионер включил свет, он окончательно пришел в себя.

Потерпевший рассказал о случившемся своей жене, которая сразу позвонила в полицию. Пока трио ждало прибытия полицейских, Мари громко ругалась и угрожала паре. Когда полицейские прибыли, дебоширка попыталась оказать сопротивление при аресте и напала на стражей порядка. После допроса женщина стала утверждать, что ничего не помнит.

Позже британка призналась в принуждении человека к сексуальным действиям без его согласия, сексуальном насилии, обычном нападении и нападении на работника скорой помощи. Процессуальное решение по этому делу еще не оглашено.

великобритания алкоголь секс вечеринка спиртное застолье
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