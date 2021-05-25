Пьяная англичанка попала в тюрьму из-за желания побыть наедине с мужчиной

Лондон, 25 мая. Британку приговорили к трем годам тюрьмы за занятие любовью со спящим мужчиной. Англичанка была пьяна и приступила к действиям после бурного застолья.

Нестандартная «история любви» случилась в маленьком городке Милтон-Кейнс, который находится к северо-западу от Лондона. Местная жительница перебрала со спиртным, после чего ей захотелось интимной близости с пожилым соседом. Женщина пробралась в комнату к избраннику и приступила к делу, но упала с кровати в процессе любовных утех, сообщает The Daily Record.

Как рассказали в полиции, 38-летняя Мари сняла одежду и вошла в спальню к пожилому британцу, который спал отдельно от своей жены из-за сильного храпа. Пенсионер проснулся в кромешной тьме от того, что некая женщина пыталась склонить его к сексуальным действиям.

«Он был в глубоком сне и ошибочно подумал, что это его жена», — рассказал позже прокурор.

По словам пострадавшего британца, женщина попыталась затащить его на себя, но упала с кровати. Мужчина тут же понял, что это не его супруга, а неизвестная ему дама, которая была совершенно голая и пьяная. Когда пенсионер включил свет, он окончательно пришел в себя.

Потерпевший рассказал о случившемся своей жене, которая сразу позвонила в полицию. Пока трио ждало прибытия полицейских, Мари громко ругалась и угрожала паре. Когда полицейские прибыли, дебоширка попыталась оказать сопротивление при аресте и напала на стражей порядка. После допроса женщина стала утверждать, что ничего не помнит.

Позже британка призналась в принуждении человека к сексуальным действиям без его согласия, сексуальном насилии, обычном нападении и нападении на работника скорой помощи. Процессуальное решение по этому делу еще не оглашено.