«ЛизаАлерт»: при поиске детей нельзя тратить драгоценное время на бюрократию

Более десяти лет добровольцы из объединения «ЛизаАлерт» ищут пропавших детей. Свою историю движение начало с поисков пропавшей в сентябре 2010 года пятилетней Лизы Фомкиной и ее тети, которые заблудились в окрестностях Орехово-Зуево. Их нашли лишь спустя десять дней, обе скончались от переохлаждения. После этого случая добровольцы, принимавшие участие в поисках, создали поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». За прошедшие 11 лет филиалы организации появились в 53 регионах нашей страны. Только за 2020 год в России пропал 6581 ребенок, из них 5730 детей были найдены живыми. В Международный день пропавших детей, 25 мая, на площадке пресс-центра Медиагруппы «Патриот» прошла встреча с руководителем пресс-службы «ЛизаАлерт» в Петербурге Антоном Паулиным, который рассказал, как проходят поиски детей.

В прошлом году в Петербурге живыми нашли 391 ребенка, 11 — погибшими, судьба еще семерых остается неизвестной до сих пор. Количество заявок на поиск пропавших, поданных в «ЛизаАлерт», растет год от года, но это не значит, что пропавших становится больше. Просто организация расширяется, люди все чаще узнают о ней и просят помощи, объясняет Антон Паулин. Но помощь необходима и самим спасателям, основная проблема — нехватка людей.

«На все население Санкт-Петербурга и Ленинградской области нас всего порядка пятисот человек. Это очень мало, ведь далеко не все имеют возможность выезжать на поиски. Есть ряд направлений — домашних, группа оперативного оповещения. Непосредственно на место поиска могут выехать 70, ну максимум 100 человек», — рассказал представитель спасательного отряда.

Чтобы как можно оперативнее отрабатывать поступающие заявки и не тратить драгоценное время на бюрократию, «ЛизаАлерт», несмотря на свой масштаб и объем работы, остается некоммерческой организацией, поэтому финансирования как такового нет и быть не может. Юридически отряда не существует, пояснил Паулин, нет ни бумаг, ни расчетного счета, ни электронных кошельков. Организация принимает помощь только в «оформленном виде»: расходники, топливные карты, оборудование.

«Мы никогда не берем деньги, даже если предлагают: ни в виде помощи, ни как пожертвование, ни как благодарность. Поэтому, если где-то кто-то от лица отряда собирает средства — это мошенники», — предупредил он.

Скоротечность времени — главный враг поисковиков. Поэтому в случае обнаружения пропажи ребенка Паулин рекомендовал не ждать и не действовать в одиночку. В известность необходимо поставить всех: начиная с сотрудников учебного заведения и заканчивая всеми родственниками. Ведь даже если выяснится, что ребенок просто загулялся, — гораздо проще потом обзвонить всех и извиниться, чем бежать в полицию и сожалеть о своем промедлении, уверен представитель «ЛизаАлерт». Если же ребенок не нашелся среди родных и знакомых, об этом необходимо сразу сообщить полицейским и поисковикам-спасателям.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Сотрудники «ЛизаАлерт» разделяют детей, которых ищут, на две категории: первые теряются не по своей воле, вторые — те, кто сбегает из дома. Антон Паулин уверен, что и в первом, и во втором случае пропажу ребенка можно предотвратить.

«Различные трекеры, которые отслеживают местонахождение ребенка, — это хорошая история. На моей памяти не было ни одной заявки от родителей, чей ребенок был снабжен неким подобным техническим устройством», — сказал он.

Если же подросток сбегает — это другая история: он не хочет быть найденным, и технические средства в такой ситуации фактически бесполезны. Чтобы она не возникала, родителям необходимо всегда поддерживать конструктивный диалог со своим ребенком. Чаще всего, по словам Паулина, пик ухода детей из дома приходится на конец или начало четверти: кто-то боится наказания за плохие оценки, кто-то просто не нагулялся на каникулах, а кого-то толкает на отчаянный шаг первая любовь. Поэтому так важно, чтобы ребенок дома чувствовал поддержку.