Азербайджанская армия произвела обстрел позиций армянских подразделений возле села Верин Шоржа в Гегаркуникской области. В сообщении министерства обороны Армении отмечается, что 25 мая около 14:20 по московскому времени был зафиксирован инцидент с использованием огнестрельного оружия. Ранее в Министерстве обороны Армении появилась информация об отводе части азербайджанских войск с армянской территории.

«Все виды и рода войск должны развиваться сбалансированно и системно. В полной мере учитывать современные тенденции, которые прослеживаются в военной стратегии и тактике ведущих военных держав мира. <…> Внимание, как и прежде, следует уделять совершенствованию стратегических ядерных сил как ключевого фактора обеспечения стабильности и безопасности России», — подчеркнул российский лидер на совещании с руководством Минобороны РФ и представителями ОПК.

Российские вагоны внедрили в транспортную систему Египта

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Железнодорожное управление Египта планомерно интегрирует новые российские вагоны в транспортную систему страны. Обновленный состав №80 приступит к выполнению рейса между Каиром и Асуаном 26 мая. Общее время в пути составит почти 18 часов с пересадкой. Аналогичная модификация ожидает поезд №81, который доставляет пассажиров из Асуана в Каир. Его следующий рейс запланирован на 28 мая. До этого времени инженеры также пристыкуют более 10 единиц техники российского производства. Обновление железнодорожного парка Египта проходит в рамках соглашения между Москвой и Каиром. Согласно сделке, компания «Трансмашхолдинг» обязуется изготовить и передать холдингу «Египетские национальные железные дороги» 1300 вагонов. Стоимость контракта составляет миллиард евро. В настоящий момент в порт Александрии доставили около 300 единиц техники, это подтвердил министр транспорта Камель эль-Вазир.