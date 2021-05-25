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25 мая 19:38
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:36
Происшествия
Лесник в обмен на машину закрыл глаза на незаконную вырубку дуба в Приморье
19:34
Общество
Проект закона о внесении вакцинации от COVID-19 в календарь прививок поступил в ГД
19:34
Общество
Определены знаки зодиака мужей-тиранов
19:30
Общество
ФАН выяснил, где психологи из тульских исправительных колоний черпают силы для работы
19:28
Политика
Депутат Госдумы РФ назвал замену белорусского флага в Риге преступлением
19:28
Происшествия
Вице-губернатора Владимирской области подозревают в махинациях при строительстве дороги
19:27
Общество
Очисткой Финского залива в Петербурге займутся более 400 волонтеров
19:27
Происшествия
Старшеклассники на машине вылетели с трассы и упали на чужой дом в Миссури
19:22
Весь мир
Фонд борьбы с репрессиями поможет родственникам мигранта, убитого полицией Канады
19:21
Экономика
Эксперт Песков рассказал о том, как увеличить число самозанятых в России
19:20
ФАН-ТВ
Путин обозначил приоритеты развития российской армии. События дня
19:18
Армия
В США объяснили, чем страшны российские подлодки со «звериным чутьем»
19:17
Шоу-бизнес
Внучка актера Олега Стриженова вспомнила, как в 13 лет оказалась в психбольнице
19:15
Армия
Историк Кнутов: ЗРК С-500 не оставит врагам шансов пробить систему ПВО России
19:13
Происшествия
Британскую активистку BLM подстрелили на юге Лондона
19:12
Общество
Дом Юнармии планируют открыть в Приморье
19:12
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер раскритиковали за комбинезон стоимостью 1,3 миллиона рублей
19:09
Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мороз раскрыла причину развода с Богомоловым
19:09
Армия
Сатановский заявил об угрозе вооруженного конфликта между Белоруссией и Латвией
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Путин обозначил приоритеты развития российской армии. События дня

  /   Обновлено: 25 мая 2021 19:20
ФАН-ТВ
Путин обозначил приоритеты развития российской армии. События дня
kremlin.ru  /  Администрация президента России

ВС Азербайджана обстреляли позиции армянской армии

Азербайджанская армия произвела обстрел позиций армянских подразделений возле села Верин Шоржа в Гегаркуникской области. В сообщении министерства обороны Армении отмечается, что 25 мая около 14:20 по московскому времени был зафиксирован инцидент с использованием огнестрельного оружия. Ранее в Министерстве обороны Армении появилась информация об отводе части азербайджанских войск с армянской территории.

Путин обозначил приоритеты развития армии РФ

Путин обозначил приоритеты развития российской армии. События дня
kremlin.ru  / Администрация президента России

Российским войскам необходимо развиваться системно, учитывая современные тенденции в тактике и стратегии. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Все виды и рода войск должны развиваться сбалансированно и системно. В полной мере учитывать современные тенденции, которые прослеживаются в военной стратегии и тактике ведущих военных держав мира. <…> Внимание, как и прежде, следует уделять совершенствованию стратегических ядерных сил как ключевого фактора обеспечения стабильности и безопасности России», — подчеркнул российский лидер на совещании с руководством Минобороны РФ и представителями ОПК.
По словам главы государства, необходимо выбрать основные направления дальнейшего укрепления Вооруженных сил РФ. Ранее Владимир Путин заявил о серьезном росте потенциала российской ядерной триады, которого удалось достигнуть за последние годы.

Российские вагоны внедрили в транспортную систему Египта

Путин обозначил приоритеты развития российской армии. События дня
wikipedia.org  / CC BY-SA 4.0

Железнодорожное управление Египта планомерно интегрирует новые российские вагоны в транспортную систему страны. Обновленный состав №80 приступит к выполнению рейса между Каиром и Асуаном 26 мая. Общее время в пути составит почти 18 часов с пересадкой. Аналогичная модификация ожидает поезд №81, который доставляет пассажиров из Асуана в Каир. Его следующий рейс запланирован на 28 мая. До этого времени инженеры также пристыкуют более 10 единиц техники российского производства. Обновление железнодорожного парка Египта проходит в рамках соглашения между Москвой и Каиром. Согласно сделке, компания «Трансмашхолдинг» обязуется изготовить и передать холдингу «Египетские национальные железные дороги» 1300 вагонов. Стоимость контракта составляет миллиард евро. В настоящий момент в порт Александрии доставили около 300 единиц техники, это подтвердил министр транспорта Камель эль-Вазир.
путин египет азербайджан армения вс рф ржд армия рф
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