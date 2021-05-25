Влияние самоизоляции на отказ от курения оценил психиатр

Москва, 25 мая. Многие россияне отказались от такой вредной привычки, как курение, за время самоизоляции.

Оказалось, что после снятия ограничений по COVID-19 курить перестали 24% россиян. Еще 14% стали злоупотреблять вредной привычкой больше, а 60% ничего не изменили. На это указывают результаты опроса Superjob.

«В период самоизоляции многие поменяли свои привычки, и выяснилось, что природа курения носила все-таки ситуативный характер», — рассказал Общественной службе новостей врач-психиатр, эксперт по общественному здоровью и организации здравоохранения Евгений Ковалев.

Пассивное курение чаще негативно влияет на представителей мужского пола. Также хроническое воздействие сигаретного дыма сказывается и на снижении общей массы тела человека, заметили специалисты Орегонского университета наук и здоровья.