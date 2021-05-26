Как с легким сердцем отпустить ребенка учиться в другой город: советы психолога

По всей стране отгремели последние звонки, и пока все выпускники готовятся к сдаче экзаменов и поступлению, родители настраиваются на то, что скоро придется отпустить ребенка во взрослую жизнь.

Поступление в вуз всегда было общим семейным испытанием, а вот справляться с тем, что ребенок будет жить в другом городе, придется мамам и папам в одиночку. В беседе с корреспондентом ФАН семейный психолог Наталья Наумова рассказала, как без волнений отпустить ребенка учиться и как подготовить его к самостоятельной жизни.

«Важно, чтобы все члены семьи были готовы к решению отправить ребенка учиться в другой город. Часто бывает так, что только один из родителей принимает решение отправить ребенка учиться в другой город без его согласия и без согласия второго взрослого. И ребенок находится у двух огней — это и есть самая сложная ситуация. В первую очередь нужно понять, как будет лучше для ребенка и как он сам хочет», — рассказала собеседница Федерального агентства новостей.

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Психолог объясняет, что родителям нельзя решать за взрослого ребенка такие серьезные вопросы. Подросток должен чувствовать себя нужным и защищенным. Если родители понимают, что ребенок готов переехать учиться в другой город, но все же есть внутренняя тревога, тогда следует обратиться к психологу и проработать сомнения, советует Наталья Наумова.

«Иногда нужно с психологом работать не только ребенку, но и взрослым, тем более маме. Поскольку именно мамам жалко и страшно отпускать ребенка жить в другой город, это абсолютно нормально. Нужно понять, готов ли он к самостоятельной жизни, умеет ли он о себе заботиться, организовать себя и свою деятельность. Если нет, то тогда всем этим навыкам необходимо научиться», — добавила Наумова.

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Собеседница ФАН подчеркнула, что в первую очередь необходимо научить подростка принимать самостоятельные решения. Если он остался инфантильным и не готов к взрослой жизни, то ему будет сложно адаптировать в другом городе.

«Учеба в новом городе и коллектив — стресс. Если ребенок не адаптирован и ничего не умеет, высоки риски попасть в неприятную или опасную ситуацию. Чтобы эти риски минимизировать, находясь еще дома, нужно поговорить и сопоставить все эти вещи. Иногда психологическая помощь требуется и взрослому, и ребенку, а иногда просто не пришло еще время отпускать его в другой город и лучше поискать учебное заведение в родном городе», — уверена психолог.

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