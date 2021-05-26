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26 мая 03:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:10
Происшествия
Сахалинский медведь-мародер раскопал могилу и разбил гроб
03:07
Общество
Эстонцы объяснили «здоровье» пьющих из одного стакана советских граждан
03:00
Шоу-бизнес
Канье Уэст закрутил роман с супермоделью Ириной Шейк
03:00
Общество
Как с легким сердцем отпустить ребенка учиться в другой город: советы психолога
02:54
Происшествия
В Израиле задержаны еще несколько участников нападения на евреев
02:53
Политика
«Страна слетела с катушек»: Пушков назвал роковым XXI век для США
02:50
Общество
СК РФ продолжает устанавливать причины гибели детей в ДТП под Ставрополем
02:48
Происшествия
Мужчины изнасиловали девушку во время ограбления одной из квартир Москвы
02:28
Шоу-бизнес
Глюкоза повторила смелый образ Меган Фокс на красной дорожке
02:10
Общество
Гендиректор РЖД Белозеров назвал сроки запуска первых беспилотных «Ласточек»
02:08
Общество
Ученые Роспотребнадзора научились выявлять осложнения у заболевших COVID-19
02:00
Общество
Уфолог назвал неожиданную причину строительства нашими предками обсерваторий
01:50
Общество
Псаки: Белый дом серьезно относится к возможному вторжению НЛО в США
01:43
Общество
Пенсии без заявлений и «родная» гречка: какие изменения ждут россиян с июня
01:37
Общество
Песня победителей Евровидения стала одной из самых популярных в мире
01:36
Происшествия
Жительница Сегежи отдала мошенникам 830 тысяч рублей
01:30
Общество
РЖД планируют убрать вагоны-рестораны в большинстве поездов
01:27
Происшествия
Землетрясение магнитудой 3,6 произошло на Камчатке
01:22
Происшествия
Мигранта будут судить за попытку дать взятку сотруднику ДПС в Петербурге
01:21
Происшествия
Москвича задержали за попытку надругаться над ребенком на детской площадке
Все новости

Как с легким сердцем отпустить ребенка учиться в другой город: советы психолога

Общество
Как с легким сердцем отпустить ребенка учиться в другой город: советы психолога
Новостное агентство «Харьков».  /  Степан Яцко

По всей стране отгремели последние звонки, и пока все выпускники готовятся к сдаче экзаменов и поступлению, родители настраиваются на то, что скоро придется отпустить ребенка во взрослую жизнь.

Поступление в вуз всегда было общим семейным испытанием, а вот справляться с тем, что ребенок будет жить в другом городе, придется мамам и папам в одиночку. В беседе с корреспондентом ФАН семейный психолог Наталья Наумова рассказала, как без волнений отпустить ребенка учиться и как подготовить его к самостоятельной жизни.

«Важно, чтобы все члены семьи были готовы к решению отправить ребенка учиться в другой город. Часто бывает так, что только один из родителей принимает решение отправить ребенка учиться в другой город без его согласия и без согласия второго взрослого. И ребенок находится у двух огней — это и есть самая сложная ситуация. В первую очередь нужно понять, как будет лучше для ребенка и как он сам хочет», — рассказала собеседница Федерального агентства новостей.

Как с легким сердцем отпустить ребенка учиться в другой город: советы психолога
vk.com  / Наталья Наумова

Психолог объясняет, что родителям нельзя решать за взрослого ребенка такие серьезные вопросы. Подросток должен чувствовать себя нужным и защищенным. Если родители понимают, что ребенок готов переехать учиться в другой город, но все же есть внутренняя тревога, тогда следует обратиться к психологу и проработать сомнения, советует Наталья Наумова.

«Иногда нужно с психологом работать не только ребенку, но и взрослым, тем более маме. Поскольку именно мамам жалко и страшно отпускать ребенка жить в другой город, это абсолютно нормально. Нужно понять, готов ли он к самостоятельной жизни, умеет ли он о себе заботиться, организовать себя и свою деятельность. Если нет, то тогда всем этим навыкам необходимо научиться», — добавила Наумова.

Как с легким сердцем отпустить ребенка учиться в другой город: советы психолога
freepik.com  / Designed by Freepik

Собеседница ФАН подчеркнула, что в первую очередь необходимо научить подростка принимать самостоятельные решения. Если он остался инфантильным и не готов к взрослой жизни, то ему будет сложно адаптировать в другом городе.

«Учеба в новом городе и коллектив — стресс. Если ребенок не адаптирован и ничего не умеет, высоки риски попасть в неприятную или опасную ситуацию. Чтобы эти риски минимизировать, находясь еще дома, нужно поговорить и сопоставить все эти вещи. Иногда психологическая помощь требуется и взрослому, и ребенку, а иногда просто не пришло еще время отпускать его в другой город и лучше поискать учебное заведение в родном городе», — уверена психолог.

Ранее директор петербургского лицея № 369 Константин Тхостов объяснил, почему не стоит отменять Единый государственный экзамен (ЕГЭ).

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